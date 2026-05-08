Тръмп обяви тридневно прекратяване на огъня между Украйна и Русия и размяна на затворници

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Украйна и Русия са постигнали съгласие за тридневно примирие, считано от събота, и взаимна размяна на по 1000 затворници. В публикация в социалните мрежи Тръмп изрази надежда, че това ще е „началото на края на много дълга, смъртоносна и трудно разрешима война".

"I am pleased to announce that there will be a THREE DAY CEASEFIRE (May 9th, 10th, and 11th) in the War between Russia and Ukraine..." - President Donald J. Trump 🇺🇸

Русия беше обявила предварително двудневно едностранно примирие по повод Деня на победата във Втората световна война, отбелязван на 9 май. Украйна от своя страна беше заявила, че също е предложила примирие, но то е било игнорирано от Москва.