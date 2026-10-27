Свят

МААЕ поиска незабавен достъп до ядрените съоръжения на Иран

Преди атаките през юни 2025 г. МААЕ изчисляваше, че Иран притежава около 440 килограма уран, обогатен до 60%

Николай Киров Николай Киров

27 октомври 2026, 23:14
МААЕ поиска незабавен достъп до ядрените съоръжения на Иран
Източник: AP/БТА

Г енералният директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси призова Иран незабавно да осигури достъп на инспекторите до ядрените си съоръжения. Искането беше отправено на 27 октомври по време на заседание на Съвета за сигурност на ООН, предаде АФП. 

МААЕ няма достъп до ключови ирански ядрени обекти от юни 2025 г., когато Израел и САЩ нанесоха удари срещу страната по време на 12-дневен конфликт. Ядрени съоръжения бяха атакувани и в последната война, започнала на 28 февруари.

Иран постави твърдо условие за достъп до ядрените си обекти

„Призовавам Иран да започне работа с МААЕ без повече забавяне, за да изясни нерешените въпроси и да предостави необходимата информация и достъп за проверка на всички съответни съоръжения и материали“, заяви Гроси.

Заседанието последва резолюция на МААЕ, внесена от Великобритания, Франция, Германия и САЩ, с която Иран беше отнесен до Съвета за сигурност заради неизпълнение на задълженията си по ядрената програма. Това е първият подобен случай от 20 години. Русия, Китай и Нигер гласуваха против резолюцията.

Иранският представител в ООН Амир Саид Иравани обвини Съвета за сигурност в двойни стандарти заради липсата на реакция срещу американско-израелските удари.

МААЕ с извънредно заседание заради Иран

Преди атаките през юни 2025 г. МААЕ изчисляваше, че Иран притежава около 440 килограма уран, обогатен до 60%, при 90% необходими за производство на ядрено оръжие и под 20% за работа на АЕЦ. Съдбата на тези запаси остава неизвестна.

Междувременно американският президент Доналд Тръмп отново заплаши с военни удари срещу Техеран, като не изключи подновяването им след междинните избори в САЩ.

Редактор: Николай Киров
Източник: БГНЕС    
Иран МААЕ САЩ
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