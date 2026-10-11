Урсула фон дер Лайен застана зад Зеленски за прекратяване на огъня и обеща нови средства за ракети и дронове

П редседателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви днес в изявление, че „изцяло подкрепя призива на украинския президент Володимир Зеленски“ за прекратяване на огъня във войната на Русия в Украйна, предадоха Ройтерс и Франс прес.
Тя заяви, че на следващата среща в Европейския съюз ще бъдат обсъдени украинските нужди от финансиране, включително допълнително парично подпомагане за дронове и ракети с цел да се укрепи украинската отбрана, посочва Ройтерс.
Фон дер Лайен „напълно подкрепя призива на президента Зеленски за прекратяване на огъня, което би защитило световните продоволствени вериги и енергийната инфраструктура в Украйна и Русия“, се казва в публикацията на председателя на ЕК в социалната платформа Екс след разговор с украинския държавен глава, пояснява АФП.
Good call with @ZelenskyyUa today. Fully supported the call of President Zelenskyy for a ceasefire that would protect global food supplies and energy infrastructure in Ukraine and Russia The war has entered a new, grimmer phase. Russia is stalling on the battlefield and striking civilians far behind the front lines. I conveyed our solidarity with the Ukrainian people. And my full support for President Zelenskyy as he leads the fight for his people’s freedom. Ukraine will be front and centre at this week’s European Council. We will discuss its funding needs for the year ahead and how to mobilise fresh global support. This week, the EU will also provide further funding for drones and missiles. To strengthen Ukraine’s defences and protect its skies. We are also due to open two further clusters of chapters in the negotiations. The momentum is real.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 11, 2026
„И цялата ми подкрепа е за президента Зеленски, който води борба за свободата на своя народ“, отбелязва тя.
По-рано днес президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че има „енергийно примирие“ между Русия и Украйна, свързано с прекратяване на огъня по енергийната инфраструктура. Зеленски заяви в Телеграм, че „очаква подробности“ за споразумението, което Киев подкрепя.