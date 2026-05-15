Трагедия в рая: Петима туристи загинаха при гмуркане на Малдивите

П етима италиански туристи загинаха при рисковано дълбоководно гмуркане в подводна пещера на Малдивите, което предизвика мащабно полицейско разследване, съобщиха властите в четвъртък., пише New York Times.

Моника Монтефалконе, професор по морска биология в Университета в Генуа, и 20-годишната ѝ дъщеря Джорджия Сомакал са били на 50 метра дълбочина във водите на атола Вааву, когато са изчезнали в четвъртък, потвърдиха от италианското външно министерство.

Още трима любители на силните усещания от същата група – Муриел Оденино от Торино, Джанлука Бенедети от Падуа и Федерико Гуалтиери от Боргоманеро – също не са успели да изплуват на повърхността.

Спасителни екипи са били изпратени незабавно към популярната зона за гмуркане близо до остров Алимата около 13:45 ч. След интензивно претърсване на водите в Индийския океан телата на петимата са били открити, съобщиха официални лица.

Водолазите са се качили на яхтата „Херцогът на Йорк“ (Duke of York) в четвъртък сутринта, преди да се спуснат към едно от най-известните места за гмуркане в архипелага. Все още не е установено какво точно е довело до фаталния край.

Времето в района в четвъртък е било бурно, със скорост на вятъра до 50 км/ч, но тепърва ще се изяснява дали метеорологичните условия са изиграли ключова роля за инцидента. Местната полиция е започнала разследване на обстоятелствата около подводната драма, като към момента конкретните причини за смъртта не се съобщават.

Местните власти коментираха, че това вероятно е най-тежкият инцидент при гмуркане, регистриран някога в историята на страната.