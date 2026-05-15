Промените в Закона за съдебната власт: НС удължи срока за предложения между първо и второ четене

Д епутатите удължиха срока за писмени предложения между първо и второ четене на промените в Закона за съдебната власт, които бяха гласувани вчера. Те приеха удължаване с две седмици на 7-дневния срок. Така срокът за предложения става три седмици.

Предложението на Янка Тянкова от "Прогресивна България" за по-дългия срок подкрепиха 168 депутати, "против" бяха 13, а 30 народни представители се въздържаха.

"Прогресивна България" обяви плана за съдебната система

"Предложението ми се основава на дискусиите, проведени на заседание на временната комисия и заявките на представители на Върховния касационен съд (ВКС) и Върховния административен съд (ВАС), които казаха, че за да изготвят становище трябва да свикат Пленум, за което е нужен поне 10-дневен срок", каза Тянкова.

Петър Петров от "Възраждане" поиска срокът да бъде съкратен на минималния по правилник - три дни. "Промените в Закона за съдебната власт трябва да бъдат приети в бърз порядък, за да се стигне до избор на членовете на Висшия съдебен съвет (ВСС) бързо. Считаме, че е редно срокът за предложение да бъде скъсен и законопроектът бързо да бъде разгледан на второ гласуване", каза Петров.

"Удължаване с една седмица е достатъчно за всички становища. Моето предложение е срокът да е общо две седмици", каза Велислав Величков от "Продължаваме промяната".

Във връзка с направените предложения за срока Костадин Ангелов от ПГ на ГЕРБ-СДС обясни, че ако се допусне гласуването на двете предложения, ще важи това, което има повече гласове „за“. Затова той посъветва да се гласува предложението на Янка Тянкова.