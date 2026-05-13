Тръмп и Си Дзинпин се срещат в Пекин на фона на войната с Иран

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп пристига в сряда вечерта в Пекин за среща на високо равнище с китайския лидер Си Дзинпин, първото посещение на американски президент в Китай от близо десетилетие насам. Разговорите ще се проведат на фона на продължаващата война с Иран и нарастващите опасения около Тайван, търговията и изкуствения интелект, пише The Guardian .

Тръмп ще бъде придружаван от водещи фигури от технологичния сектор, сред които Илон Мъск от Tesla и Тим Кук от Apple, както и от делегация с амбиция за сключване на мащабни икономически сделки.

Американският президент дори заяви, че очаква китайският лидер "да ме прегърне силно, когато пристигна".

Визитата на Тръмп в Китай стартира в сряда

Войната с Иран хвърля сянка върху разговорите

Конфликтът в Близкия изток, който Тръмп започна и засега не успява да прекрати окончателно, ще доминира двудневните разговори между двамата лидери. Съществуват опасения, че Вашингтон може да бъде изкушен да отслаби подкрепата си за Тайван, самоуправляващата се демокрация, която Китай счита за своя територия, в замяна на помощ от страна на Си Дзинпин по отношение на Иран.

"Не мисля, че имаме нужда от помощ за Иран", заяви Тръмп пред журналисти преди отпътуването си от Белия дом. "Ще спечелим по един или друг начин, мирно или по друг начин."

Той също така се опита да омаловажи различията с Пекин, като заяви, че Си е бил "относително добър" по време на кризата и настоя, че Вашингтон "държи Иран под много сериозен контрол".

Войната вече навлезе в третия си месец, като Техеран засилва контрола си върху Ормузкия проток, а САЩ изпитват трудности да превърнат крехкото примирие в трайно споразумение.

Вашингтон търси помощта на Китай

Зад кулисите американски представители от седмици настояват Китай, най-големият купувач на ирански петрол и една от малкото държави с влияние върху Техеран, да окаже натиск върху Ислямската република за повторно отваряне на Ормузкия проток, през който обичайно преминава около една пета от световните доставки на петрол, както и да приеме американските условия за мир.

Наскоро САЩ наложиха санкции срещу няколко китайски компании, обвинени, че подпомагат доставките на ирански петрол и предоставят сателитни изображения, използвани според Вашингтон в ирански военни операции.

Китай осъди мерките като "незаконни едностранни санкции" и дори задейства рядко използван механизъм, забраняващ на китайски компании да се съобразяват с подобни санкции.

Китайските власти публично призовават за стабилност, но внимателно избягват открито да застават на страната на Вашингтон. Миналата седмица китайският външен министър Ван И прие в Пекин иранския си колега Абас Арагчи и защити правото на Иран да развива гражданска ядрена енергетика.

Си Дзинпин отправи и косвена критика към САЩ заради войната. Той заяви, че защитата на международното право е от първостепенно значение и че то "не трябва да се прилага избирателно или да бъде пренебрегвано", нито светът да се връща към "закона на джунглата".

Тръмп пристига в Пекин за ключови преговори със Си Цзинпин

Икономическите интереси остават водещи

Въпреки напрежението около Иран, нито Вашингтон, нито Пекин изглеждат склонни да позволят кризата да провали по-широкото дипломатическо и икономическо сътрудничество. Настоящата среща е първата от потенциално четири срещи между Тръмп и Си през следващата година.

Двете страни все още са обвързани с крехко тарифно примирие, постигнато миналата есен, след като напрежението заплашваше да прерасне в пълномащабна търговска война.

Тръмп отдавна критикува огромния търговски излишък на Китай спрямо САЩ, докато Пекин се противопоставя на американските ограничения върху износа на технологии и санкциите.

От Белия дом съобщиха, че Тръмп ще пътува с делегация от повече от дузина американски бизнес лидери, включително Мъск и Кук, сигнал, че и двете правителства все още търсят икономическо сътрудничество въпреки стратегическото съперничество.

Според Bloomberg по време на визитата ще бъде обявена сделка за продажбата на 500 самолета Boeing 737 Max, една от най-големите поръчки в историята на компанията.

Тръмп и Си ще обсъдят и създаването на нов търговски съвет, който да регулира какви стоки Китай трябва да купува от САЩ и обратното.

Китай също има интерес от стабилност

Пекин също има сериозни причини да избегне ескалация. Китайската икономика продължава да страда от слабо вътрешно потребление и продължителна криза в сектора на недвижимите имоти, а напрежението около Ормузкия проток подчерта зависимостта на страната от енергийните доставки от Близкия изток.

Посещението на Тръмп ще бъде внимателно наблюдавано и в Тайван за всякакви признаци на отслабване на американската подкрепа.

В понеделник американският президент заяви, че ще разговаря със Си относно американските оръжейни доставки за Тайван, отклонение от дългогодишната позиция на САЩ, че няма да се консултират с Пекин относно подкрепата си за острова.

Тръмп обаче настоя, че личните му отношения със Си Дзинпин ще предотвратят евентуално китайско нахлуване в Тайван.

"Мисля, че всичко ще бъде наред", каза той. "Имам много добри отношения с президента Си. Той знае, че не искам това да се случи."

Притиснат от войната в Иран: Тръмп спешно заминава за Китай, за да спасява рейтинга си

Изкуственият интелект също ще бъде във фокуса

Друг важен акцент в разговорите вероятно ще бъде изкуственият интелект, като и двете държави са под натиск да си сътрудничат по глобални стандарти и механизми за сигурност.

Независимият американски сенатор Бърни Сандърс призова Тръмп и Си да постигнат споразумение, което да позволи на водещи учени да обменят техническа информация и да разработят "червени линии" за опасно поведение при развитието на изкуствения интелект.

"В разгара на Студената война Рейгън и Горбачов намериха начин да договорят контрол върху ядрените оръжия", заяви Сандърс. "Екзистенциалният риск, който носи изкуственият интелект, изисква не по-малко от Тръмп и Си."

Засилени мерки за сигурност в Пекин

В Пекин мерките за сигурност бяха видимо засилени преди визитата, като полиция е разположена на ключови кръстовища, а проверките в метрото са увеличени.

Програмата на срещата включва официална церемония по посрещането, лични разговори между двамата лидери и посещение на Храма на небето, религиозен комплекс от XV век, символизиращ връзката между Земята и небето.

В четвъртък вечерта Тръмп ще присъства на държавен банкет, а в петък ще има работен обяд и чаена церемония със Си Дзинпин, преди да отпътува.

Нов кръг от търговски преговори между САЩ и Китай в Париж

Тръмп иска да демонстрира сила

Американският президент, който е критикуван, че поставя външната политика над вътрешните проблеми по време на втория си мандат, ще се стреми да представи визитата като дипломатически успех.

"Президентът Тръмп се интересува от резултати, а не от символи. Но въпреки това той има отлични отношения с президента Си и предстоящата среща в Пекин ще бъде значима както символично, така и по същество", заяви заместник-прессекретарят на Белия дом Анна Кели.

Според анализатори американският подход вероятно ще бъде прагматичен и транзакционен, с ограничен фокус върху структурни реформи.

Скот Кенеди, старши съветник по китайска икономика и бизнес в Центъра за стратегически и международни изследвания във Вашингтон, смята, че Китай влиза в срещата от по-силна позиция.

"Китай и Си Дзинпин влизат в тази среща в много по-добра позиция от Съединените щати", каза той.

"Китай има конкретни цели:

удължаване на примирието, намаляване на технологичните ограничения върху вноса на полупроводници и по-ниски мита.

Но дори да не постигне голям напредък по тези въпроси, стига срещата да не завърши със скандал и Тръмп да не реши отново да ескалира напрежението, Китай на практика ще излезе по-силен от тази ситуация."