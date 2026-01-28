Рубио: Режимът в Иран е по-слаб от всякога

В ластта в Иран е по-слаба от всякога, заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио. Той добави, че протестите в страната в крайна сметка ще се възобновят, на фона на засилващия се натиск от страна на САЩ.

„Този режим вероятно е по-слаб, отколкото някога е бил, а основният проблем, пред който е изправен, за разлика от протестите, които сме виждали в миналото по други теми, е, че те нямат начин да отговорят на основните искания на протестиращите, а именно че икономиката им се срива“, каза Рубио пред Комисията по външни отношения на Сената.

Държавният секретар ма САЩ заяви, че очаква „добър резултат“ по въпроса за Гренландия с началото на преговорите, след като президентът Доналд Тръмп каза, че няма да разпореди използване на сила за завземането на арктическия остров.

„Смятам, че разполагаме с процес, който ще ни доведе до добър резултат за всички. Дори в момента, в който говоря с вас, вече се провеждат срещи на техническо равнище между нас и нашите партньори в Гренландия и Дания по този въпрос. Мисля, че ще постигнем нещо положително. Ще започнем този процес по много професионален и прям начин. Той започва днес и ще бъде редовен процес“, посочи Рубио, без да навлиза в подробности.

„Ще се опитаме да го направим по начин, който да не прилича на медиен цирк всеки път, когато се водят тези разговори, защото смятаме, че това дава по-голяма гъвкавост и на двете страни да стигнат до положителен резултат“, подчерта първият дипломат на САЩ.

По отношение на Венецуела Рубио заяви, че САЩ ще установят дипломатическо присъствие в южноамериканската страна „много скоро“.

„Уведомих някои от вас, че Лора Догу, която в миналото беше наш посланик в Никарагуа и Хондурас, ще поеме ръководството на Отдела за венецуелските въпроси, първоначално в Богота, Колумбия, а в крайна сметка и в Каракас“, обясни държавният секретар.

Догу е кариерен дипломат, в момента е временно управляващ посолството (chargé d’affaires) на Отдела за венецуелските въпроси, който функционира от Колумбия след прекъсването на дипломатическите отношения между САЩ и Венецуела през 2019 г.

„Вече разполагахме с около 70 местни служители, които поддържат тази база, но имаме екип на място, който я оценява, и смятаме, че много скоро ще можем да открием дипломатическо присъствие на САЩ на терен. Това ще ни позволи да разполагаме с информация в реално време и да взаимодействаме, между другото не само с представители на режима, но и с временното управление, както и с представители на гражданското общество и опозицията“, добави поясни Рубио, като определи временното венецуелско правителство като „сътрудничещо“, макар и да призна, че от американска страна има някои „трудни искания“.

Той също така заяви, че администрацията на Тръмп е създала „краткосрочен механизъм“, който да подпомогне финансирането на ключови държавни услуги във Венецуела, като полицията и санитарните дейности, като същевременно временното правителство се е ангажирало да закупува лекарства и оборудване „директно от Съединените щати“.

Рубио коментира и отстраняването на високопоставен генерал в Китай по-рано тази седмица.

„Те (Китай – бел.ред.) инвестират огромни средства в своята армия и очевидно част от тези хора присвояват тези пари, а властите се опитват да се справят с това. Това е вътрешен въпрос за тяхната система. Очевидно е, че те не споделят с нас и не обсъждат в дълбочина подобни неща, но със сигурност това е нещо, което наблюдаваме с интерес“, заяви Рубио.

На 24 януари Китай да обяви започването на разследване срещу генерал Чжан Юся – доскоро смятан за най-доверения военен съюзник на китайския президент Си Дзинпин. Най-шокиращото обвинение е, че генералът е изнесъл ключови технически данни за китайските ядрени оръжия към Съединените щати.