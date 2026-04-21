Свят

Реакциите в Западна Европа след победата на „Прогресивна България”

От групата "Реню" в ЕП очакват позицията ни за нов пакет санкции срещу Русия

21 април 2026, 09:34
Иран: Няма на приемем преговори със САЩ под натиск

Нови преговори между Ливан и Израел в САЩ в четвъртък

Може ли Унгария да се откаже от руската енергия, както обеща новият ѝ лидер?

Иран осмива призивите на ЕС за отваряне на Ормузкия проток

Израел обособи три зони за контрол в Южен Ливан

Исторически обрат в Унгария: Петер Мадяр със 141 места за „Тиса“ в новия 199-местен парламент

Кога една война е „справедлива“? Сблъсъкът между Тръмп и папата за морала на конфликта с Иран

Иран отново въведе ограничения върху преминаването през Ормузкия проток

С лед изборната победа на „Прогресивна България“ европейските институции реагираха сдържано, като използваният дипломатически тон беше ясен и конкретен. Официалните позиции обаче остават предпазливи до окончателното обявяване на резултатите от ЦИК.

РИК предават протоколите в ЦИК, официално резултатите ще бъдат обявени до четвъртък

Първи коментар направи председателят на Европейския съвет Антониу Коща, който подчерта значението на стабилността и общите европейски приоритети.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен също реагира в социалната мрежа X, като поздрави Румен Радев за изборната победа и заяви очакване за бъдещо сътрудничество. Тя отбеляза, че България е важна част от европейското семейство и играе съществена роля в справянето с общите предизвикателства, изразявайки готовност за съвместна работа в името на сигурността и просперитета.

Пет партии влизат в парламента при 100% обработени протоколи

Подобно послание отправи и председателят на Европейския парламент Роберта Мецола.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте също поздрави Радев в телефонен разговор, като определи победата като убедителна и подчерта значението на продължаващото сътрудничество в областта на сигурността.

Световните лидери поздравиха Румен Радев за изборната победа

Реакции дойдоха и от италианския премиер Джорджа Мелони и хърватския министър-председател Андрей Пленкович, които акцентираха върху необходимостта от партньорство, без да правят политически оценки.

От своя страна групата "Реню" в Европейския парламент постави акцент върху върховенството на закона, доверието в институциите и борбата с корупцията, предаде NOVA. Оттам очакват яснота относно бъдещата енергийна политика на България, както и позицията на страната по предстоящия 20-и пакет санкции срещу Русия.

Фон дер Лайен обяви, че очаква с нетърпение сътрудничеството с Румен Радев

Към момента резултатите все още не са официално обявени от Централната избирателна комисия, тъй като всички 31 районни избирателни комисии трябва да предадат протоколите си на място в ЦИК. Едва след това ще бъде извършена окончателната обработка и ще бъдат обявени както крайните резултати, така и разпределението на депутатските мандати. Очаква се това да се случи до четвъртък.

Източник: NOVA    
Европа реакции Прогресивна България избори победа Румен Радев
Последвайте ни
НА ЖИВО: ГЕРБ с изявление след резултатите от вота в неделя

Обявиха най-красивата звезда в света за 2026 г.

"Възраждане" с първи официален коментар след изборите

ОССЕ и ПАСЕ: Изборите на 19 април бяха проведени прозрачно и ефективно

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

biss.bg
Авто Юнион е официален вносител в България на луксозния китайски автомобилен бранд HONGQI

carmarket.bg
Пет партии влизат в парламента при 100% обработени протоколи
Ексклузивно

Преди 4 часа
Рязък обрат във времето: Идват студ и валежи от дъжд и сняг
Ексклузивно

Преди 4 часа
Иран: Няма на приемем преговори със САЩ под натиск
Ексклузивно

Преди 4 часа
<p>Естония: Дигиталното сърце на Севера, където времето е спряло в горите</p>
Ексклузивно

Преди 4 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Снимката е илюстративна

Шефът на МААЕ: Изправени сме пред нова ядрена надпревара

Свят Преди 27 минути

Рафаел Гроси заяви в интервю, че нарастващият конфликт и нестабилността могат да доведат до „пукнатина в системата“ за неразпространение и до ефект на доминото, при който до 20 държави да се стремят към създаване на бомба

Toyota Aygo X HEV

Toyota Aygo X е единственият пълен хибрид при най-малките (тест драйв)

Технологии Преди 37 минути

Децата растат бързо, със същата скорост растат и автомобилите. Toyota Aygo X е пример за това, тъй като моделът е станал много по-зрял спрямо първообраза от преди четири години

Силно земетресение разтърси Индонезия

Свят Преди 55 минути

Трусът е бил с магнитуд 6,0 по Рихтер

Зеленски: Изтегляне от Донбас би било стратегическо поражение за Украйна

Свят Преди 1 час

Украинският президент предупреди, че отстъплението от Донецка и Луганска област би отслабило отбранителните линии и духа на армията, докато Москва докладва за нови териториални придобивки на фронта

Кървава атака в Мексико: Канадска туристка е убита, други четирима са ранени при пирамидите Теотиуакан

Свят Преди 1 час

Свидетели описват сцени на пълен хаос и неорганизирана евакуация

Трима войници загинаха при експлозия на танк в Япония

Свят Преди 1 час

Подробностите за причините за инцидента се разследват

Николай Младенов

„Следващите дни са решаващи“ - Николай Младенов за плана на Тръмп в Газа

Свят Преди 1 час

Водещият пратеник на Съвета за мир за Газа Николай Младенов заяви, че е „доста оптимистично настроен“, че може да се постигне съгласие по план за разоръжаване на „Хамас“ и други войнствени групировки в Газа, но предупреди, че това все пак ще отнеме време

Престрелка блокира над 200 туристи в Рио де Жанейро

Свят Преди 1 час

Посетителите останаха в капан за около два часа на хълма „Моро Дойс Ирмаос“ („Двамата братя“), докато под тях на склона продължаваха боевете между полицията и членове на „Командо Вермельо“

Не са само калориите: Как хлябът „приспива“ метаболизма ни

Любопитно Преди 2 часа

Въглехидратите могат да доведат до напълняване дори ако не прекаляваме с количеството храна

Тръмп: Извличането на иранския уран ще бъде дълъг и сложен процес

Свят Преди 2 часа

От Белия дом заявиха, че САЩ никога не са били толкова близо до сключването на споразумение с Техеран

Заради обвинения в злоупотреби: Американският министър на труда подаде оставка

Свят Преди 2 часа

Нейната оставка я прави третият министър, който напуска правителството на Тръмп през последните седмици

Магията на матча: Може ли зеленият прах да спре кихането при алергии?

Любопитно Преди 2 часа

Ново проучване разкрива, че японският чай влияе директно върху мозъчните центрове, отговорни за рефлекса на кихане

РИК предават протоколите в ЦИК, официално резултатите ще бъдат обявени до четвъртък

България Преди 3 часа

Данните сочат значителни размествания в политическата картина

Двама тийнейджъри бяха убити при стрелба в парк в САЩ, има и ранени

Свят Преди 3 часа

По данни на полицията са стреляли няколко души, включително някои от пострадалите

Борис с първа победа в “Като две капки вода”

Любопитно Преди 4 часа

Талантливият певец впечатли всички с образа на диско кралиците Bananarama

Перфектно тяло за лятото: Топ 6 здравословни стъпки

Любопитно Преди 4 часа

Оказва се, че за да видите реални промени в рамките на няколко седмици, е по-добре да преминете от изтощение към грижа за себе си, според кулинарен блогър, която обяснява как да подготвите тялото си за лятото без строги диети или стрес

Всичко от днес

От мрежата

Как да помогна на котката си по време на раждане

dogsandcats.bg

Японска и Американска Акита: прилики и разлики

dogsandcats.bg
1

Проверяват за незаконни постройки в язовирите

sinoptik.bg
1

Дъждовете "съживиха" чудото на Чудните скали

sinoptik.bg

Свободата да избереш посоката с 50% отстъпка на Travel Pass роуминг пакети от Vivacom

Edna.bg

Борис с първа победа в “Като две капки вода”

Edna.bg

Минесота изравни серията срещу Денвър в първия кръг от плейофите на НБА

Gong.bg

Крушарски: Щом в Арда са вдигнали глави – да пазят равновесие, но Купата е наша

Gong.bg

ГЕРБ: Румен Радев еднолично ще управлява държавата. Ще бъдем конструктивна опозиция

Nova.bg

Костадин Костадинов: На изборите победи желанието за спокойствие

Nova.bg