Реакциите в Западна Европа след победата на „Прогресивна България”

С лед изборната победа на „Прогресивна България“ европейските институции реагираха сдържано, като използваният дипломатически тон беше ясен и конкретен. Официалните позиции обаче остават предпазливи до окончателното обявяване на резултатите от ЦИК.
Първи коментар направи председателят на Европейския съвет Антониу Коща, който подчерта значението на стабилността и общите европейски приоритети.
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен също реагира в социалната мрежа X, като поздрави Румен Радев за изборната победа и заяви очакване за бъдещо сътрудничество. Тя отбеляза, че България е важна част от европейското семейство и играе съществена роля в справянето с общите предизвикателства, изразявайки готовност за съвместна работа в името на сигурността и просперитета.
Подобно послание отправи и председателят на Европейския парламент Роберта Мецола.
Генералният секретар на НАТО Марк Рюте също поздрави Радев в телефонен разговор, като определи победата като убедителна и подчерта значението на продължаващото сътрудничество в областта на сигурността.
Реакции дойдоха и от италианския премиер Джорджа Мелони и хърватския министър-председател Андрей Пленкович, които акцентираха върху необходимостта от партньорство, без да правят политически оценки.
От своя страна групата "Реню" в Европейския парламент постави акцент върху върховенството на закона, доверието в институциите и борбата с корупцията, предаде NOVA. Оттам очакват яснота относно бъдещата енергийна политика на България, както и позицията на страната по предстоящия 20-и пакет санкции срещу Русия.
Към момента резултатите все още не са официално обявени от Централната избирателна комисия, тъй като всички 31 районни избирателни комисии трябва да предадат протоколите си на място в ЦИК. Едва след това ще бъде извършена окончателната обработка и ще бъдат обявени както крайните резултати, така и разпределението на депутатските мандати. Очаква се това да се случи до четвъртък.