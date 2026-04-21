РИК предават протоколите в ЦИК, официално резултатите ще бъдат обявени до четвъртък

21 април 2026, 07:33
ОССЕ и ПАСЕ: Изборите на 19 април бяха проведени прозрачно и ефективно

"Възраждане" с първи официален коментар след изборите
Пет партии влизат в парламента при 100% обработени протоколи

Рязък обрат във времето: Идват студ и валежи от дъжд и сняг

Какви нарушения записаха камерите в изборната нощ

Президентът Илияна Йотова обяви кога ще свика Народното събрание

Партии или коалиции: Каква е разликата и какво се променя след изборите на 19 април 2026 г.

Какво следва след изборите: Конституционната процедура стъпка по стъпка

С лед обработването на 100% от протоколите на секционните избирателни комисии става ясно, че пет партии ще намерят място в 52-рото Народно събрание. Данните сочат значителни размествания в политическата картина, включително безпрецедентен спад за ГЕРБ, който бележи едно от най-слабите си представяния досега.

Към момента резултатите все още не са официално обявени от Централната избирателна комисия, тъй като всички 31 районни избирателни комисии трябва да предадат протоколите си на място в ЦИК. Едва след това ще бъде извършена окончателната обработка и ще бъдат обявени както крайните резултати, така и разпределението на депутатските мандати. Очаква се това да се случи до четвъртък.

Според наличните към момента данни първа политическа сила е „Прогресивна България“, която събира 44,6% от гласовете - това представлява подкрепа от над 1,4 милиона избиратели. Оспорвана беше битката за второто място между ГЕРБ-СДС и коалицията „Продължаваме Промяната - Демократична България“. В крайна сметка ГЕРБ изпреварва с минимална разлика от 0,8 процентни пункта, оставяйки ПП-ДБ на трета позиция с 25 000 гласа по-малко.

Четвъртото място заема ДПС, а партия „Възраждане“ успява да премине 4-процентната бариера с минимална преднина - едва 0,3 процентни пункта - 138 000 души. Под чертата остават формации като МЕЧ, „Величие“ и БСП, която събира около 3% от вота. „Алианс за права и свободи“ получава още по-ниска подкрепа - около 1,6%.

Интересна е картината на вота в чужбина, където подредбата на партиите се различава значително. Ако зависеше само от гласовете зад граница, парламентът би бил шестпартиен. Там „Прогресивна България“ и ПП-ДБ отново заемат първите две места, но след тях се нареждат ДПС, „Величие“, „Възраждане“ и едва на шеста позиция - ГЕРБ-СДС, предава NOVA.

Отчетено е и по-ниско ниво на протестен вот чрез опцията „Не подкрепям никого“. Докато на предходните избори през октомври 2024 г. около 80 000 души са избрали тази възможност, сега те са приблизително 50 000, въпреки по-високата избирателна активност.

Забавяне беше отчетено и при предаването на протоколите от районните комисии към ЦИК. Основните причини са по-високата избирателна активност и големият брой преференции, които традиционно затрудняват обработката. Съобщава се и за множество грешки в протоколите, въпреки въведените стимули за по-прецизното им попълване.

Предварителното разпределение на мандатите показва, че „Прогресивна България“ ще разполага със 131 депутати, ГЕРБ-СДС с с 39, ПП-ДБ - с 37, ДПС - с 21, а „Възраждане“ - с 12 места в парламента.

Окончателният състав на Народното събрание ще стане ясен до неделя, когато ще бъдат обявени имената на избраните депутати, включително след като кандидатите, избрани в два района, посочат от кой ще влязат.

Очаква се окончателните резултати и детайлната картина на новия парламент да внесат повече яснота за бъдещото управление на страната.

Източник: NOVA    
Ан Хатауей и Мерил Стрийп заслепиха на премиерата на „Дяволът носи Прада 2"

Ан Хатауей и Мерил Стрийп заслепиха в червено на премиерата на „Дяволът носи Прада 2" в Ню Йорк. Звездите демонстрираха безупречен стил, докато Хатауей сподели тайните си за красота, след като бе обявена за най-красивата звезда от People

Шефът на МААЕ: Изправени сме пред нова ядрена надпревара

Рафаел Гроси заяви в интервю, че нарастващият конфликт и нестабилността могат да доведат до „пукнатина в системата" за неразпространение и до ефект на доминото, при който до 20 държави да се стремят към създаване на бомба

Ремонт, хаос и предвидимост: Защо спокойствието у дома започва още преди майсторите

Ремонтът е процес, който подлага на изпитание не само бюджета ни, но и нашето търпение

Силно земетресение разтърси Индонезия

Трусът е бил с магнитуд 6,0 по Рихтер

о

Зеленски: Изтегляне от Донбас би било стратегическо поражение за Украйна

Украинският президент предупреди, че отстъплението от Донецка и Луганска област би отслабило отбранителните линии и духа на армията, докато Москва докладва за нови териториални придобивки на фронта

Кървава атака в Мексико: Канадска туристка е убита, други четирима са ранени при пирамидите Теотиуакан

Свидетели описват сцени на пълен хаос и неорганизирана евакуация

Трима войници загинаха при експлозия на танк в Япония

Подробностите за причините за инцидента се разследват

Реакциите в Западна Европа след победата на „Прогресивна България"

От групата "Реню" в ЕП очакват позицията ни за нов пакет санкции срещу Русия

„Следващите дни са решаващи" - Николай Младенов за плана на Тръмп в Газа

Водещият пратеник на Съвета за мир за Газа Николай Младенов заяви, че е „доста оптимистично настроен", че може да се постигне съгласие по план за разоръжаване на „Хамас" и други войнствени групировки в Газа, но предупреди, че това все пак ще отнеме време

Престрелка блокира над 200 туристи в Рио де Жанейро

Посетителите останаха в капан за около два часа на хълма „Моро Дойс Ирмаос" („Двамата братя"), докато под тях на склона продължаваха боевете между полицията и членове на „Командо Вермельо"

,

Не са само калориите: Как хлябът „приспива" метаболизма ни

Въглехидратите могат да доведат до напълняване дори ако не прекаляваме с количеството храна

Тръмп: Извличането на иранския уран ще бъде дълъг и сложен процес

От Белия дом заявиха, че САЩ никога не са били толкова близо до сключването на споразумение с Техеран

Заради обвинения в злоупотреби: Американският министър на труда подаде оставка

Нейната оставка я прави третият министър, който напуска правителството на Тръмп през последните седмици

Борис с първа победа в "Като две капки вода"

Талантливият певец впечатли всички с образа на диско кралиците Bananarama

Нови преговори между Ливан и Израел в САЩ в четвъртък

Те имат за цел да сложат траен край на войната и израелската окупация в южната част на Ливан

Перфектно тяло за лятото: Топ 6 здравословни стъпки

Оказва се, че за да видите реални промени в рамките на няколко седмици, е по-добре да преминете от изтощение към грижа за себе си, според кулинарен блогър, която обяснява как да подготвите тялото си за лятото без строги диети или стрес

