Свят

Цената на биткойн падна под 60 000 долара

Настоящият спад е причинен от няколко фактора, включително корпоративна продажба на биткойни

5 юни 2026, 23:02
Цената на биткойн падна под 60 000 долара
Източник: Thinkstock/Guliver

Ц ената на биткойна падна под 60 000 долара – най-ниското ниво от октомври 2024 г., точно преди избора на Доналд Тръмп, който я изстреля до рекордно високо ниво.

Тази вечер електеонната валута отбеляза спад от около 6% до 59 7709 долара, след което леко намали загубите си, предаде АФП.

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Изборът на Тръмп, ревностен защитник на криптовалутите, за втори мандат в Белия дом през ноември 2024 г. предизвика вълна от ентусиазъм в сектора, и цената на биткойн се изстреля до почти 110 000 долара.

Настоящият спад е причинен от няколко фактора, включително корпоративна продажба на биткойни, според Ема Бернау, консултант в Eurosagency.

Изненадваща продажба от страна на Strategy – един от най-известните корпоративни притежатели на биткойни, разклати доверието. Компанията разкри, че е продала 32 биткойна от резервите си, което е първата подобна продажба от няколко години насам.

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„Въпреки че сумата беше минимална, символичното значение е значително. Пазарът като цяло считаше, че Strategy няма намерение да продава своите биткойни и ще продължи да ги натрупва, независимо от пазарните условия“, заяви Бернау.

Тя каза, че дългосрочните инвеститори могат да разглеждат спада като възможност за покупка, и посочи няколко потенциални благоприятни фактора, включително напредъка в законодателството на САЩ за подкрепа на сектора на криптовалути.

Източник: БГНЕС    
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