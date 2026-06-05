Проклятието на Перу и голямото завръщане на една династия: Ще успее ли Кейко Фухимори от четвъртия опит?

П рез 2000 г. президентът на Перу Алберто Фухимори бяга в Япония, след като режимът му рухва поради множество корупционни скандали. След драматичния край на управлението му, дъщеря му Кейко е прогонена от президентския дворец в Лима. Според журналистите, докато е изнасяла вещите си, тя е била безмълвна и изморена. Единственият ѝ коментар към репортерите, заобиколили колата ѝ, е: „Ще остана тук, в Перу”.

Днес, 26 години по-късно, Перу е в дълбока политическа криза — с 8 сменени президенти за 10 години и множество граждани, изпитващи носталгия по авторитарното, но стабилно управление на Алберто Фухимори. Това дава реален шанс на дъщеря му Кейко да се върне в президентския дворец четвърт век по-късно. Възможно ли е най-накрая, след три неуспешни опита на балотаж, тя да спечели изборите тази неделя?

🇵🇪 | AHORA — Las probabilidades de que Keiko Fujimori se convierta en la nueva presidente de Perú se disparan en estos momentos al 72%.



Las elecciones son apenas en cuatro días. Este domingo la región podría sumar un nuevo aliado para la derecha internacional. pic.twitter.com/wgBLIRzonC — Agustín Antonetti (@agusantonetti) June 4, 2026

Ранен живот на Кейко Фухимори и управлението на баща ѝ

Кейко Фухимори е родена през 1975 г. в Лима в семейството на Алберто Фухимори и Сусана Хигучи, и двамата от японски произход. През 1990 г. Перу е в дълбока криза — гражданите са тероризирани от крайно лявата групировка „Сендеро Луминосо”, извършваща кланета и терористични актове срещу цивилното население. От друга страна, мнозина стават жертви и на репресивната антибунтовническа кампания на армията и полицията. По това време Перу е считана за една от най-опасните държави в света с най-лошото спазване на човешките права в Западното полукълбо. В икономически план положението също е катастрофално: към 1990 г. бедността достига 55%, икономиката се свива с 20%, а инфлацията избухва до 7649%.

Recientemente, la candidata presidencial Keiko Fujimori realizó un mitin en Huarmey, donde protagonizó un momento pecualiar en el que bailó junto a la agrupación musical Armonía 10.



‼ La escena rápidamente se volvió viral ¿Todo vale en campaña? pic.twitter.com/yBPvocZ0SJ — Cosmos Perú (@TVCosmosPeru) June 3, 2026

В този труден период бащата на Кейко е избран за президент. Той печели с популистка кампания, в която обещава да възвърне сигурността и икономическата стабилност, но без радикални неолиберални реформи. Въпреки победата, липсата на парламентарно мнозинство усложнява приемането на законопроектите, а насилието от страна на „Сендеро Луминосо” расте. Така на 5 април 1992 г. Алберто Фухимори извършва т.нар. „самопреврат“, като разпуска законодателната и съдебната власт. Въпреки критиките на опозицията и международната общност, в очите на повечето перуанци това действие е възприето като необходимо за възстановяването на реда. В края на същата година са организирани избори за Конгрес, които опозицията бойкотира и партията на Фухимори лесно печели, а година по-късно новата конституция е одобрена на референдум с 52%.

🇵🇪#Peru - Elecciones 2000 primera vuelta



Boca de Urna

🔴 Toledo - 46.2%

🟠 Fujimori - 44.6%



Resultados

🟠 Fujimori - 49.9%

🔴 Toledo - 40.2%



- Para la segunda vuelta, Alejandro Toledo pidió a los electores que vicien su voto colocando «NO AL FRAUDE», con motivo de las… pic.twitter.com/NgfxR5k0en — DatoWorld (@DatosAme24) March 21, 2025

През следващите години положението в страната се подобрява драстично. Хиперинфлацията е овладяна, пазарът се либерализира, а брутният вътрешен продукт през 1994 г. се повишава с 13% — най-високият ръст в света за годината. Сигурността също се стабилизира след ареста на лидера на „Сендеро Луминосо” Абимаел Гусман през септември 1992 г. Така Алберто Фухимори става един от най-популярните лидери в Латинска Америка и през 1995 г. печели втория си мандат още на първи тур с рекордните 64%.

Източник: Getty Images

Въпреки икономическия подем обаче, спазването на човешките права се влошава. През 90-те години редица международни доклади оценяват Перу като една от най-корумпираните държави. Президентът си сътрудничи тясно с шефа на разузнаването Владимиро Монтесинос, считан за негова дясна ръка. Монтесинос е обвиняван в тотален контрол над медиите и незаконно присвояване на милиони долари. Години по-късно става ясно и че стотици хиляди жени от индиански произход са били подложени на принудителна стерилизация, а в борбата срещу партизаните разузнаването е използвало ескадрони на смъртта, отговорни за безброй изчезнали и убити без съд и присъда.

🇵🇪 | PERÚ VOTA: Keiko Fujimori cerró su campaña el jueves a las presidenciales del país. pic.twitter.com/rje5LWo1dy — Alerta News 24 (@AlertaNews24) June 5, 2026

През 1994 г. семейството на Кейко попада в центъра на огромен скандал, след като майка ѝ Сусана Хигучи публично обвинява съпруга си в корупция и в това, че е била затваряна и измъчвана от службите. Хигучи прави опит да се кандидатира за изборите през 1995 г., но правителството приема закон, забраняващ на близки роднини на президента да го наследяват. След този разрив двамата се развеждат през 1996 г. и 19-годишната Кейко прекъсва обучението си в Бостънския университет, за да заеме поста на Първа дама. Така тя попада под светлината на прожекторите, придружавайки баща си при всички официални събития.

Източник: Getty Images

В края на десетилетието режимът на Фухимори става все по-авторитарен, като той дори заобикаля конституцията, за да се кандидатира за трети път. Изборите през 2000 г. остават сред най-противоречивите в историята на Перу. Разследвания разкриват фалшифициране на подписи за сателитни партии, опозиционни кандидати се оплакват от манипулирани бюлетини, а електронната система за броене забива многократно. Опозицията бойкотира втория тур и Фухимори печели. Въпреки че губи парламентарното си мнозинство, той бързо си го „възвръща“, след като редица опозиционери мистериозно преминават към неговия лагер. Протестите в деня на встъпването му в длъжност вземат шест жертви, но Кейко продължава твърдо да подкрепя баща си, обвинявайки опозицията за насилието.

Източник: Getty Images

Месеци по-късно обаче схемата се разпада. Появява се видеозапис, в който се вижда как шефът на разузнаването Монтесинос подкупва опозиционен депутат с пачки с пари. Последвалите разследвания откриват над 2000 подобни тайни записа (т.нар. „владивидеа“). Фухимори уволнява Монтесинос, но репутацията му е унищожена. По време на официално посещение в чужбина президентът подава оставка по факса и бяга в Япония. През 2001 г. съдът в Перу и Интерпол издават международни заповеди за ареста му. Мнозина вярват, че това е краят на фухиморизма, но Кейко отказва да се предаде.

Източник: Getty Images

Политическата кариера на Кейко Фухимори

През 2002 г. Кейко се завръща в САЩ, за да завърши образованието си, а през 2004 г. се омъжва. Две години по-късно тя става съосновател на нова партия, наследник на движението на баща ѝ. На парламентарните избори печели място в Конгреса с рекорден брой лични преференции. По същото време, през 2005 г., Алберто Фухимори решава да се завърне, но е арестуван при прекачване в Чили и по-късно екстрадиран. През 2009 г. той е осъден на 25 години затвор за нарушения на човешките права, отвличания, убийства и корупция. Кейко защитава баща си, обявявайки процеса за несправедлив, а през декември 2010 г. обявява първата си кандидатура за президент.

Първи опит (2011 г.)

Кейко стига до балотаж срещу левия кандидат Олянта Умала. За да спечели центъра, тя частично се разграничава от методите на баща си, обещавайки да спазва демократичните ценности и да не го помилва, но изтъква икономическото му наследство. Тя плаши бизнеса със социалистическите убеждения на Умала и връзките му с Уго Чавес. В крайна сметка Умала печели на косъм с 51.45%, но близкият резултат доказва, че фухиморизмът е жив.

Втори опит (2016 г.)

След мандат, белязан от корупционни скандали, Олянта Умала по-късно е осъден на затвор. Кейко се позиционира в център-дясно и на изборите през 2016 г. нейната партия „Фуерса Популар“ печели пълно мнозинство в парламента, а тя взема 40% на първия тур на президентските избори. Точно преди балотажа срещу Педро Пабло Кучински обаче избухва скандал за пране на пари в кампанията ѝ. Левицата се мобилизира зад Кучински и той печели с едва 40 000 гласа преднина. Кейко признава загубата, но започва безмилостна война срещу новия президент чрез силното си присъствие в парламента.

Конгресът блокира всички реформи на Кучински. През 2017 г., след като стават ясни връзките му с корупционния скандал „Одебрехт“, е задействан импичмънт. Гласовете за отстраняването му мистериозно не достигат, а седмици по-късно Кучински помилва Алберто Фухимори. Последвалите нови скандали обаче принуждават Кучински да подаде оставка през 2018 г. (днес той също е под разследване). На власт идва вицепрезидентът Мартин Визкара.

По това време одобрението за Кейко се срива. Върховният съд отменя помилването на баща ѝ, а самата тя е арестувана по обвинения в пране на пари. През 2019 г. Визкара разпуска парламента, а на новите избори фухимористите получават едва 7.31%. Анализаторите отново обявяват края на династията.

Но перуанската въртележка не спира. През 2020 г. Визкара е отстранен от парламента за корупция от времето му като губернатор. Наследникът му Мануел Мерино подава оставка след масови протести. Визкара пък получава 10-годишна забрана за заемане на длъжности заради скандал с предреждане за ваксини срещу COVID-19, а наскоро бе осъден на 15 години затвор.

Трети опит (2021 г.)

Излязла от ареста, Кейко се кандидатира отново, представяйки се за единственото спасение от хаоса. Въпреки че 63% от перуанците заявяват, че никога не биха гласували за нея, тя стига до балотаж срещу крайно левия Педро Кастийо. Кампанията е брутална — Кейко плаши с комунизъм и „венецуелски сценарий“. Кастийо печели с крехка преднина от 0.26%. Фухимори оспорва вота, но съдът отхвърля жалбите ѝ.

Управлението на Кастийо обаче е катастрофа. След три процедури за импичмънт, през 2022 г. той прави неуспешен опит за държавен преврат, разпускайки парламента, но е арестуван и осъден на 11 години затвор. Наследява го Дина Болуарте, чието управление е белязано от протести с 69 жертви. Тя бързо губи легитимност заради серия от скандали (включително открити недекларирани часовници „Ролекс“ в дома ѝ и тайна пластична операция на носа). Одобрението ѝ пада до рекордно ниските 2%. В края на 2025 г. тя е отстранена от Конгреса, а следващият временен президент Хосе Хери издържа едва 4 месеца преди нов корупционен скандал. Днес страната се управлява де факто от служебния глава Хосе Балказар.

Четвърти опит (2026 г.)

Кейко Фухимори отново е на балотаж тази неделя, след като спечели първия тур със 17.19%. Нейният опонент е левият кандидат Роберто Санчес (бивш министър от кабинета на Кастийо).

Историята доказва, че да си президент в Перу е най-опасната професия — всеки държавен глава от 1985 г. насам е или арестуван, или разследван, а от 2016 г. никой не е завършил мандата си. Днес перуанците се намират в сходна ситуация като през 1990 г.: рекордна престъпност, икономическа стагнация и корупция. Спомените за репресиите на стария Фухимори са избледнели, а усещането за неговата „твърда ръка“ ражда носталгия.

На тези избори Кейко изобщо не се разграничава от баща си, наричайки го „най-добрия президент в историята на Перу“. Тя твърди, че изборът на Санчес ще бъде „четвъртата поредна грешка“ на нацията. Анкетите показват, че твърдото анти-фухимори усещане е спаднало до историческо дъно от 37%.

Последните проучвания дават крехка преднина на Кейко Фухимори. Поради тромавата система за броене, крайният резултат ще стане ясен след дни. Тогава ще разберем дали Перу ще върне Кейко в двореца, който тя дълги години наричаше свой дом, или тя ще остане в историята като един от най-упоритите, но неуспешни политици в света.

Автор: Йоан Александър Странджалиев