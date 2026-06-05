Разбиха престъпна група, изтъргувала фреон за 1,5 млн. евро

О кръжна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняеми двама души, на 44 г., и на 51 г., за това, че за периода от началото на 2024 г. до 2 юни т. г. в Пловдив и областта са участвали в организирана престъпна група, извършвала данъчни престъпления, престъпления против околната среда и пране на пари, съобщиха от държавното обвинение.

Източник: ГДБОП

Спрямо 44-годишния е повдигнато обвинение и за пране на пари в размер на 1 548 052 евро. В групата са участвали и други лица. Част от престъпленията са извършвани извън територията на България, те са свързани с избягване на заплащането на дължими митнически сборове за стоки от китайски произход - хладилен газ (фреон). Това е ставало посредством използване на документи с невярно съдържание за произход, количество и качество на стоките.

Източник: ГДБОП

Престъпленията също така са свързани и с внос, съхранение, търговия и разпространение на територията на страната и други държави от ЕС, на значителни количества флуоросъдържащи парникови газове и озоноразрушаващи вещества, които се отделят при употребата на фреон, в нарушение на Регламентите на Европейския съюз. Данъчните престъпления са извършени на територията на Република България.

Продължават активни действия по разследването, допълниха от прокуратурата. Спрямо един от обвиняемите е внесено искане в Окръжен съд-Пловдив за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража“.