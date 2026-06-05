Жертви и много ранени, кола се вряза в автобус в София

Т ежка верижна катастрофа със загинал и много ранени затвори за движение столичното „Челопешко шосе“, след като лек автомобил се вряза с висока скорост в автобус по линия 119, който правел ляв завой. Загиналият е мъж на 27 години. По-късно в болница ИСУЛ е починал и друг от пострадалите пътници, който е бил на 31 години.

Катастрофа с автобус и кола блокира "Цариградско шосе"

По информация на дежурен диспечер, автобусът е бил ударен от кола, която се е състезавала с друг автомобил, предаде NOVA. Вследствие на сблъсъка автобусът се е преобърнал.

От "Пътна полиция" все още не потвърждават версията за гонка, докато не приключат следствено-процесуалните действия и съобщиха, че в катастрофата са участвали автобусът, автомобил и валяк.

На място са изпратени няколко екипа на пожарната и Спешна помощ, които оказват помощ на пострадалите и обезопасяват района. Движението по „Челопешко шосе“ е временно преустановено, докато продължават спасителните действия и огледът на местопроизшествието.

Тежка катастрофа между автобус и кола взе жертва

От ИСУЛ казаха пред NOVA, че в болницата са настанени трима мъже. Във ВМА са транспортирани още трима от ранените. Единият от тях е с черепномозъчна травма. Общо шестима пациенти пък са приети в "Света Анна". Двама са с по-леки наранявания и са отишли в лечебното заведение сами. Сред хоспитализираните е и шофьорът на автобуса - мъж на 60 години. Той е без опасност за живота.

Кметът на София Васил Терзиев потвърди, че пострадалите са 14, като двама са в тежко състояние. Загиналият на място е пътува с автобуса. От „Пътна полиция" поясниха, че 11 души са общо пътниците, а трима са шофьорите, участвали в катастрофата.

В Спешното отделение на ВМА са транспортирани трима пострадали мъже. Единият е с фрактура на долен крайник, черепно-мозъчна травма и гръбначна травма. Вторият е с фрактура на долен крайник, а третият е с гръдна травма, съобщиха от болницата.

Веднага след получаване на информацията за тежкото пътно-транспортно произшествие във ВМА бе създадена необходимата организация за прием и лечение на пострадалите. В готовност за незабавно включване бяха приведени екипи от специалисти по анестезиология и интензивно лечение, травматология, гръдна хирургия, коремна хирургия, неврохирургия и други клинични звена, които да осигурят своевременна диагностика и медицинска помощ според характера и тежестта на травмите.

Транспортираните пациенти са консултирани с необходимите специалисти и ще бъдат настанени в реанимация на лечебното заведение.