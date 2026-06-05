България

Жертви и много ранени, кола се вряза в автобус в София

Вследствие на сблъсъка автобусът се е преобърнал

5 юни 2026, 20:25
Протест пред Съдебната палата за загиналите на Петрохан и Околчица

Протест пред Съдебната палата за загиналите на Петрохан и Околчица
Хванаха марихуана за над 4 млн. евро на Дунав мост

Хванаха марихуана за над 4 млн. евро на Дунав мост
Александър Морфов ще бъде възстановен на работа в Народния театър

Александър Морфов ще бъде възстановен на работа в Народния театър
Дете на 14 г. се удави в река Мъглижка

Дете на 14 г. се удави в река Мъглижка
Напрежението около НЗОК расте, ДБ и ДПС поискаха оставки

Напрежението около НЗОК расте, ДБ и ДПС поискаха оставки
Милошев с остри обвинения за НДК, Татарова отговори

Милошев с остри обвинения за НДК, Татарова отговори
Министър-председателят Румен Радев: Над 2,2 млрд. евро скрити разходи изплуват от предишни години

Министър-председателят Румен Радев: Над 2,2 млрд. евро скрити разходи изплуват от предишни години
ЕК иска България да махне плоския данък

ЕК иска България да махне плоския данък

Т ежка верижна катастрофа със загинал и много ранени затвори за движение столичното „Челопешко шосе“, след като лек автомобил се вряза с висока скорост в автобус по линия 119, който правел ляв завой. Загиналият е мъж на 27 години. По-късно в болница ИСУЛ е починал и друг от пострадалите пътници, който е бил на 31 години.

Катастрофа с автобус и кола блокира "Цариградско шосе"

По информация на дежурен диспечер, автобусът е бил ударен от кола, която се е състезавала с друг автомобил, предаде NOVA. Вследствие на сблъсъка автобусът се е преобърнал.

От "Пътна полиция" все още не потвърждават версията за гонка, докато не приключат следствено-процесуалните действия и съобщиха, че в катастрофата са участвали автобусът, автомобил и валяк.

На място са изпратени няколко екипа на пожарната и Спешна помощ, които оказват помощ на пострадалите и обезопасяват района. Движението по „Челопешко шосе“ е временно преустановено, докато продължават спасителните действия и огледът на местопроизшествието.

Тежка катастрофа между автобус и кола взе жертва

От ИСУЛ казаха пред NOVA, че в болницата са настанени трима мъже. Във ВМА са транспортирани още трима от ранените. Единият от тях е с черепномозъчна травма. Общо шестима пациенти пък са приети в "Света Анна". Двама са с по-леки наранявания и са отишли в лечебното заведение сами. Сред хоспитализираните е и шофьорът на автобуса - мъж на 60 години. Той е без опасност за живота.

Кметът на София Васил Терзиев потвърди, че пострадалите са 14, като двама са в тежко състояние. Загиналият на място е пътува с автобуса. От „Пътна полиция" поясниха, че 11 души са общо пътниците, а трима са шофьорите, участвали в катастрофата.

В Спешното отделение на ВМА са транспортирани трима пострадали мъже. Единият е с фрактура на долен крайник, черепно-мозъчна травма и гръбначна травма. Вторият е с фрактура на долен крайник, а третият е с гръдна травма, съобщиха от болницата.

Веднага след получаване на информацията за тежкото пътно-транспортно произшествие във ВМА бе създадена необходимата организация за прием и лечение на пострадалите. В готовност за незабавно включване бяха приведени екипи от специалисти по анестезиология и интензивно лечение, травматология, гръдна хирургия, коремна хирургия, неврохирургия и други клинични звена, които да осигурят своевременна диагностика и медицинска помощ според характера и тежестта на травмите.

Транспортираните пациенти са консултирани с необходимите специалисти и ще бъдат настанени в реанимация на лечебното заведение.

Източник: NOVA, БГНЕС, ВМА    
катастрофа Челопешко шосе автобус
Последвайте ни
Жертви и много ранени, кола се вряза в автобус в София

Жертви и много ранени, кола се вряза в автобус в София

Зеленски: Путин отново избра войната

Зеленски: Путин отново избра войната

Мирът с Иран е въпрос за 24 милиарда долара

Мирът с Иран е въпрос за 24 милиарда долара

Загинал и ранени при атака срещу турски кораб в Черно море

Загинал и ранени при атака срещу турски кораб в Черно море

Поръчител по кредит: услуга за близък или капан за вас

Поръчител по кредит: услуга за близък или капан за вас

pariteni.bg
Как кучетата си намират приятели

Как кучетата си намират приятели

dogsandcats.bg
Гонка с полицията в София: Задържаха двама с кокаин
Ексклузивно

Гонка с полицията в София: Задържаха двама с кокаин

Преди 23 часа
Наводнения в Североизточна България, изпускат язовир
Ексклузивно

Наводнения в Североизточна България, изпускат язовир

Преди 1 ден
Зеленски предложи среща с Путин в открито писмо
Ексклузивно

Зеленски предложи среща с Путин в открито писмо

Преди 23 часа
Путин заяви, че Русия е готова на компромиси за Украйна
Ексклузивно

Путин заяви, че Русия е готова на компромиси за Украйна

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Кьовеши: Изборът на европейски прокурор от България не трябва да се политизира

Кьовеши: Изборът на европейски прокурор от България не трябва да се политизира

България Преди 48 минути

Почина кинозвездата Антъни Хед

Почина кинозвездата Антъни Хед

Свят Преди 1 час

Той си е отишъл на 72 години от усложнения вследствие на пневмония

Стармър: Русия може да нападне НАТО след 4 години

Стармър: Русия може да нападне НАТО след 4 години

Свят Преди 3 часа

Стармър: Не е преувеличено да се каже, че живеем в най-опасния и непредвидим период в живота ни

Главният прокурор поиска екстрадицията на Мавродиев

Главният прокурор поиска екстрадицията на Мавродиев

България Преди 4 часа

Предстои в началото на следващата седмица молбата да бъде изпратена до сръбските власти

Пеевски: Отстранявам Ерджан Ебатин от партийния пост

Пеевски: Отстранявам Ерджан Ебатин от партийния пост

България Преди 4 часа

Пеевски: Няма да допусна спекулации за връзка на ДПС с Баба Алино

Евакуация на МКС, изтича въздух от „Звезда“

Евакуация на МКС, изтича въздух от „Звезда“

Свят Преди 4 часа

След нови течове „Роскосмос“ реши да продължи с по-обширна ремонтна операция в петък

Проклятието на Перу и голямото завръщане на една династия: Ще успее ли Кейко Фухимори от четвъртия опит?

Проклятието на Перу и голямото завръщане на една династия: Ще успее ли Кейко Фухимори от четвъртия опит?

Свят Преди 5 часа

След 8 президенти за 10 години и серия от зрелищни арести, Южна Америка е пред исторически балотаж. Избледняха ли спомените за диктатурата и ще се завърне ли в президентския дворец дъщерята на Алберто Фухимори?

Победителят срещу водещия: Дънди атакува Боби Турбото

Победителят срещу водещия: Дънди атакува Боби Турбото

Любопитно Преди 5 часа

От танци на пилон през техники за овладяване на притеснението - Дънди и Боби Турбото влизат в най-хаотичния блиц

Русия: Украйна наруши примирието край Запорожката АЕЦ

Русия: Украйна наруши примирието край Запорожката АЕЦ

Свят Преди 5 часа

В резултат на атаката петима военнослужещи са получили наранявания

Няма отстранени полицаи в Перник заради прокурорския син

Няма отстранени полицаи в Перник заради прокурорския син

България Преди 6 часа

Имало е теч на информация от ОДМВР – Перник през определени периоди

Украйна призна за дрона, избухнал в румънски води

Украйна призна за дрона, избухнал в румънски води

Свят Преди 6 часа

Украинските военни са предоставили цялата необходима информация на румънските си колеги

Демерджиев: Украинският посланик се е намесил за Невзоров

Демерджиев: Украинският посланик се е намесил за Невзоров

България Преди 6 часа

В МВР имат данни накъде се е придвижил Олег Невзоров

Иран: Изстреляхме ракети срещу американски разрушители

Иран: Изстреляхме ракети срещу американски разрушители

Свят Преди 6 часа

Операцията е представена като „противодействие на морски нарушения и тормоз, както и на отвличането на търговски съдове и петролни танкери“

Майкъл Джордан

Майкъл Джордан кацна в Малага с един от най-ексклузивните частни самолети за $68 млн., криещ тайно послание

Любопитно Преди 6 часа

Баскетболоната легенда шашна Малага с частен джет с дизайн на Air Jordan. Регистрационният номер крие таен код за кариерата му, а интериорът е като петзвезден хотел, чийто полет струва милиони

Министерство на отбраната засилва наблюдението на Черно море

Министерство на отбраната засилва наблюдението на Черно море

България Преди 7 часа

Формирование от ВМС извършва наблюдение на българската брегова ивица в Североизточна България

Ще оцелее ли Земята при сблъсъка на Андромеда и Млечния път

Ще оцелее ли Земята при сблъсъка на Андромеда и Млечния път

Любопитно Преди 7 часа

Учени смениха прогнозата за апокалиптичния сблъсък между Млечния път и Андромеда. Ново проучване дава 50% шанс да избегнем космическия дуел, но за Земята предстои друга, много по-неизбежна и огнена заплаха, която ще сложи край на живота

Всичко от днес

От мрежата

11 независими породи кучета, които ценят свободата и личното си пространство

dogsandcats.bg

Каква консервирана храна за кучета е подходяща за Йоркширския териер?

dogsandcats.bg
1

Награда за БДЗП и египетския лешояд

sinoptik.bg
1

Студен фронт с летни бури и градушки

sinoptik.bg

Започнаха репетиции: Асен Блатечки, Маца и Калин Врачански се събират в „Когато жените ги няма“

Edna.bg

9 фрази, които не трябва да използваш след секс

Edna.bg

Александър Димитров: На някои играчи не им беше ден, липсват ни много футболисти

Gong.bg

В огромна драма Балкан надви Локомотив Пловдив и е шампион на България по баскетбол

Gong.bg

Кола се вряза в автобус в София, двама души загинаха, 13 са ранени (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

Дете се удави в река Мъглижка

Nova.bg