Александър Морфов ще бъде възстановен на работа в Народния театър

О т Народният театър "Иван Вазов" съобщиха, че ще възстановят на длъжността "главен режисьор" Александър Морфов след решение на Върховния касационен съд.

Народният театър след уволнението на Морфов: Подложени сме на системен натиск

"Народният театър зачита върховенството на закона и решенията на българските съдилища. В тази връзка ще изпълним постановеното от Върховния касационен съд решение и по отношение на Александър Морфов ще бъдат приложени всички законови процедури. Съдът връща Морфов на административната длъжност "главен режисьор", което означава, че той ще има само административни функции", посочват от културната институция.

Отмениха уволнението на Морфов от Народния театър

"Същевременно считаме за необходимо да отбележим, че настоящото съдебно решение поставя въпроси с по-широко значение за трудовата дисциплина и управлението на културните институции. От него може да се направи извод, че дори при тридневно неявяване на работа, работещите по трудово правоотношение не подлежат на ефективни дисциплинарни мерки. Наред с това решението може да бъде тълкувано като допускане на действия, включително вандалски прояви в обекти със статут на паметници на културата и в национални културни институти, да се разглеждат като форма на творческа изява", подчертават от управата на Народния театър.