България

Кьовеши: Изборът на европейски прокурор от България не трябва да се политизира

5 юни 2026, 21:46
Кьовеши: Изборът на европейски прокурор от България не трябва да се политизира
Източник: МП

П роцесът по избор на европейски прокурор от България не следва да бъде политизиран, а да завърши възможно най-бързо, съгласно действащите правила, заяви европейският главен прокурор Лаура Кьовеши на среща с министъра на правосъдието Николай Найденов, съобщиха от пресцентъра на правосъдното министерство. Забавянето на процедурите в България ще има негативно отражение върху работата на Европейската прокуратура, изтъкна Лаура Кьовеши. 

Срещата беше по инициатива на българската страна и се проведе в офиса на главния европейски прокурор в Люксембург.  

Правосъдният министър на среща с Лаура Кьовеши в Люксембург

Намиране на баланс между бързина, прозрачност и отчетност на процедурата за излъчване на европейски прокурор от България е основна цел на Министерството на правосъдието, заяви по време на срещата министър Николай Найденов, цитиран от пресцентъра. 

Двамата подчертаха важността на взаимодействието между Министерството на правосъдието и Европейската прокуратура (EPPO) по отношение укрепването на борбата с ДДС-измамите. 

Не могат да бъдат спазени инструктивните срокове за избор на нов европейски прокурор от България, описани в Решение № 267 от 9 април 2026 г. на Министерския съвет, с което на министъра на правосъдието е възложено да организира процедура по подбор на кандидати, съобщи на 3 юни в писмен отговор министърът на правосъдието Николай Найденов на въпрос от народния представител от ПГ на „Продължаваме промяната“ Атанас Славов, публикуван на парламентарния сайт. 

Министър Николай Найденов припомни, че служебният кабинет на Андрей Гюров е отменил Решение № 50 от 21 януари 2026 г. на Министерския съвет за одобряване на три кандидатури за европейски прокурор от България - Димитър Беличев, Михаела Райдовска и Пламен Петков. Със същото това решение на служебното правителство е открита новата процедура по избор и в него са описани въпросните срокове и критериите, според които тя трябва да се проведе. Срещу това решение са подадени жалби от номинираните в рамките на предходната процедура кандидати за длъжността. Налице е образувано административно дело по описа на Върховния административен съд (ВАС), в което ще бъдат разгледани в едно общо производство жалбите срещу Решение № 267. Съдебно заседание по делото е насрочено за 10 юни, посочи тогава министърът на правосъдието. 

Прекратиха процедурата за избор на европрокурори

Мандатът на първия български европрокурор Теодора Георгиева изтича на 29 юли. Тя беше временно отстранена от длъжност заради започнала срещу нея дисциплинарна проверка. За неин заместник беше посочен Димитър Беличев.

Европейският главен прокурор Лаура Кьовеши каза в ефира на предаването „120 минути“ по бТВ на 17 май, че ще бъде много неблагоприятно за Европрокуратурата да няма прокурор от България и този преходен период да продължи. Този човек (европейският прокурор от България - бел. ред.) трябва да бъде независим и професионалист. Как точно България ще организира процедурата – не е моя работа, заяви тя и обърна внимание, че в останалите държави членки процедурите вече са приключили.

Източник: БТА, Юзлем Тефикова, Маргарита Колева    
Европейска прокуратура Лаура Кьовеши Николай Найденов
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