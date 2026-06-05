Свят

Русия: Украйна наруши примирието край Запорожката АЕЦ

В резултат на атаката петима военнослужещи са получили наранявания

5 юни 2026, 16:57
Русия: Украйна наруши примирието край Запорожката АЕЦ
Източник: iStock/GettyImages

Р ъководителят на руската държавна корпорация "Росатом" Алексей Лихачов заяви днес, че тази сутрин в района на Запорожката АЕЦ е било извършено украинско нападение с дрон, при което са били ранени най-малко петима руски военнослужещи, предаде ТАСС.  

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) каза по-рано днес, че с нейно посредничество Русия и Украйна са се споразумели за временно примирие в района на атомната електроцентрала, за да бъде ремонтиран електропровод към съоръжението.

МААЕ обяви локално примирие между Русия и Украйна

Това е шестото прекратяване на сраженията край Запорожката АЕЦ от началото на годината. Днешният украински удар представлява първото нарушение на тези примирия, заяви ТАСС Евгения Яшина, ръководителка на отдела за комуникации на Запорожката АЕЦ.

"В резултат на атаката петима военнослужещи са получили наранявания с различна степен на тежест. На всички пострадали е оказана своевременно необходимата медицинска помощ", пише в Телеграм канала на Запорожката АЕЦ.  

Източник: БТА, Николай Велев    
Запорожка АЕЦ Русия Украйна
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