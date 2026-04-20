България

Световните лидери поздравиха Румен Радев за изборната победа

При обработени 100% протоколи на СИК в РИК партията на Румен Радев „Прогресивна България“ печели с 44.594%, втори са ГЕРБ-СДС с 13.387%

20 април 2026, 15:39
Източник: БГНЕС

Л идерът на „Прогресивна България“ Румен Радев получи и редица поздравления за постигната категорична изборна победа на парламентарните избори от редица държавни и правителствени ръководители, отбелязаха от пресцентъра на партията. 

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща поздрави Румен Радев с победата на „Прогресивна България“ на парламентарните избори и го приветства за завръщането му в Съвета. В телефонен разговор между Антонио Коща и Румен Радав двамата са направили преглед на редица теми от дневния ред на Европейския съюз (ЕС) и са обсъдили кризите и предизвикателствата, пред които е изправена Европа, обясниха от пресцентъра. Председателят на „Прогресивна България“ постави акцент върху укрепването на стратегическата автономия на ЕС в разгара на кризите и способността на съюза ефективно да ги преодолява в интерес на европейските граждани.

"Поздравления за Румен Радев за категоричната му победа на вчерашните парламентарни избори в България. За мен е удоволствие да Ви приветствам отново в Европейския съвет", написа Коща. 

"Както споделих и в телефонния ни разговор тази сутрин, очаквам с нетърпение да работим заедно в рамките на #EUCO по нашия общ дневен ред за една просперираща, автономна и сигурна Европа. Пожелавам Ви всичко най-добро в новата Ви длъжност", допълва той. 

По-рано генералният секретар на НАТО Марк Рюте също поздрави в телефонен разговор Румен Радев с победата на „Прогресивна България“ и изрази удовлетворение от възможността за продължаване на съвместното им сътрудничество в сферата на сигурността. Марк Рюте подчерта, че вижда в лицето на Румен Радев надежда за политическа стабилност на България, която е и от ключово значение за сигурността в региона.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че „очаква с нетърпение да работи“ с Румен Радев, победител на изборите в България.

„Поздравления за Румен Радев за победата му на парламентарните избори. България е горд член на европейското семейство и играе важна роля в справянето с общите ни предизвикателства. Очаквам с нетърпение да работим заедно за просперитета и сигурността на България и Европа“, написа тя в социалните мрежи. 

Хърватският премиер Андрей Пленкович също поздрави бившия български президент  за убедителната му победа на парламентарните избори.

„Поздравявам Румен Радев и „Прогресивна България“ за убедителната победа на изборите в България. Убеден съм, че ще продължим силното си сътрудничество по двустранни и европейски въпроси в полза на отношенията между Хърватия и България“, написа Пелнкович в социалната мрежа Х.

Москва също приема положително изявленията на бъдещия министър-председател на България Румен Радев за необходимостта от прагматичен диалог с Русия. Това заяви пред журналисти говорителят на руския президент Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.

"Разбира се, ние приветстваме думите както на господин Румен Радев, който спечели изборите, така и на някои други европейски лидери за готовността да се решават проблемите чрез диалог прагматичен диалог с Руската федерация", заяви представителят на Кремъл Дмитрий Песков.

В телефонен разговор сръбският президент Александър Вучич поздрави  Румен Радев за изборната му победа в България, стана ясно от един от официалните профили на Вучич в Инстаграм.

"Поздравих Румен Радев за изборния му успех и победа в България. Убеден съм, че тези резултати ще бъдат възможност за укрепване на стабилността и напредъка, както и за подобряване на сътрудничеството между Сърбия и България в духа на добросъседски отношения и общи интереси. Сърбия остава ангажирана с изграждането на партньорски отношения и регионална стабилност“, заяви Вучич в публикацията.

Източник: БТА, БГНЕС    
Последвайте ни

По темата

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Свят Преди 22 минути

България Преди 35 минути

Свят Преди 1 час

България Преди 2 часа

Любопитно Преди 2 часа

Любопитно Преди 2 часа

България Преди 2 часа

Свят Преди 3 часа

Свят Преди 3 часа

Свят Преди 3 часа

България Преди 3 часа

България Преди 3 часа

Любопитно Преди 3 часа

България Преди 3 часа

България Преди 4 часа

Любопитно Преди 4 часа

Всичко от днес

От мрежата

Очен секрет при кучетата: нормално явление или сигнал за тревога

dogsandcats.bg

Нормално ли е котката да се храни само веднъж на ден?

dogsandcats.bg
1

Проверяват за незаконни постройки в язовирите

sinoptik.bg
1

Дъждовете "съживиха" чудото на Чудните скали

sinoptik.bg

Синът на Дани Спартак грабна два златни медала по плуване

Edna.bg

Само диамант не е достатъчен: 8 знака, че трябва да кажеш „да“ на този мъж

Edna.bg

Два солунски клуба искат ас на Ботев Пловдив

Gong.bg

Напрежението ескалира: босът на Ла Лига отговори на Арбелоа за съдиите

Gong.bg

Илияна Йотова: Най-вероятно ще свикам 52-рото НС следващата седмица

Nova.bg

Отиде си Красимир Райдовски

Nova.bg