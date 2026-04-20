Световните лидери поздравиха Румен Радев за изборната победа

Л идерът на „Прогресивна България“ Румен Радев получи и редица поздравления за постигната категорична изборна победа на парламентарните избори от редица държавни и правителствени ръководители, отбелязаха от пресцентъра на партията.

При обработени 100% протоколи на секционните избирателни комисии (СИК) в районните избирателни комисии (РИК) партията на Румен Радев „Прогресивна България“ печели с 44.594%, втори са ГЕРБ-СДС с 13.387%.

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща поздрави Румен Радев с победата на „Прогресивна България“ на парламентарните избори и го приветства за завръщането му в Съвета. В телефонен разговор между Антонио Коща и Румен Радав двамата са направили преглед на редица теми от дневния ред на Европейския съюз (ЕС) и са обсъдили кризите и предизвикателствата, пред които е изправена Европа, обясниха от пресцентъра. Председателят на „Прогресивна България“ постави акцент върху укрепването на стратегическата автономия на ЕС в разгара на кризите и способността на съюза ефективно да ги преодолява в интерес на европейските граждани.

"Поздравления за Румен Радев за категоричната му победа на вчерашните парламентарни избори в България. За мен е удоволствие да Ви приветствам отново в Европейския съвет", написа Коща.

"Както споделих и в телефонния ни разговор тази сутрин, очаквам с нетърпение да работим заедно в рамките на #EUCO по нашия общ дневен ред за една просперираща, автономна и сигурна Европа. Пожелавам Ви всичко най-добро в новата Ви длъжност", допълва той.

Congratulations to Rumen Radev on your outright victory in yesterday’s legislative elections in Bulgaria.

It is a pleasure to welcome you back to the European Council.



As conveyed in our phone call this morning, I look forward to working together with you in the #EUCO on our… — António Costa (@eucopresident) April 20, 2026

По-рано генералният секретар на НАТО Марк Рюте също поздрави в телефонен разговор Румен Радев с победата на „Прогресивна България“ и изрази удовлетворение от възможността за продължаване на съвместното им сътрудничество в сферата на сигурността. Марк Рюте подчерта, че вижда в лицето на Румен Радев надежда за политическа стабилност на България, която е и от ключово значение за сигурността в региона.

Spoke with Rumen Radev following his election victory in Bulgaria 🇧🇬

I look forward to continued cooperation on shared security challenges — Mark Rutte (@SecGenNATO) April 20, 2026

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че „очаква с нетърпение да работи“ с Румен Радев, победител на изборите в България.

„Поздравления за Румен Радев за победата му на парламентарните избори. България е горд член на европейското семейство и играе важна роля в справянето с общите ни предизвикателства. Очаквам с нетърпение да работим заедно за просперитета и сигурността на България и Европа“, написа тя в социалните мрежи.

Congratulations to Rumen Radev on his victory in the parliamentary elections.



Bulgaria is a proud member of the European family and plays an important role in tackling our common challenges.



I look forward to working together, for the prosperity and security of Bulgaria and… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 20, 2026

Хърватският премиер Андрей Пленкович също поздрави бившия български президент за убедителната му победа на парламентарните избори.

„Поздравявам Румен Радев и „Прогресивна България“ за убедителната победа на изборите в България. Убеден съм, че ще продължим силното си сътрудничество по двустранни и европейски въпроси в полза на отношенията между Хърватия и България“, написа Пелнкович в социалната мрежа Х.

I congratulate Rumen Radev and Progressive Bulgaria on convincing victory in the elections in Bulgaria. I am confident that we will continue our strong cooperation on bilateral and European issues for the benefit of relations between 🇭🇷 and 🇧🇬. pic.twitter.com/CEmM2Lfh3w — Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) April 20, 2026

Москва също приема положително изявленията на бъдещия министър-председател на България Румен Радев за необходимостта от прагматичен диалог с Русия. Това заяви пред журналисти говорителят на руския президент Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС .

"Разбира се, ние приветстваме думите както на господин Румен Радев, който спечели изборите, така и на някои други европейски лидери за готовността да се решават проблемите чрез диалог прагматичен диалог с Руската федерация", заяви представителят на Кремъл Дмитрий Песков.

В телефонен разговор сръбският президент Александър Вучич поздрави Румен Радев за изборната му победа в България, стана ясно от един от официалните профили на Вучич в Инстаграм.

"Поздравих Румен Радев за изборния му успех и победа в България. Убеден съм, че тези резултати ще бъдат възможност за укрепване на стабилността и напредъка, както и за подобряване на сътрудничеството между Сърбия и България в духа на добросъседски отношения и общи интереси. Сърбия остава ангажирана с изграждането на партньорски отношения и регионална стабилност“, заяви Вучич в публикацията.