Световните лидери поздравиха Румен Радев за изборната победа

Л идерът на „Прогресивна България“ Румен Радев получи и редица поздравления за постигната категорична изборна победа на парламентарните избори от редица държавни и правителствени ръководители, отбелязаха от пресцентъра на партията.
При обработени 100% протоколи на секционните избирателни комисии (СИК) в районните избирателни комисии (РИК) партията на Румен Радев „Прогресивна България“ печели с 44.594%, втори са ГЕРБ-СДС с 13.387%.
Председателят на Европейския съвет Антонио Коща поздрави Румен Радев с победата на „Прогресивна България“ на парламентарните избори и го приветства за завръщането му в Съвета. В телефонен разговор между Антонио Коща и Румен Радав двамата са направили преглед на редица теми от дневния ред на Европейския съюз (ЕС) и са обсъдили кризите и предизвикателствата, пред които е изправена Европа, обясниха от пресцентъра. Председателят на „Прогресивна България“ постави акцент върху укрепването на стратегическата автономия на ЕС в разгара на кризите и способността на съюза ефективно да ги преодолява в интерес на европейските граждани.
"Поздравления за Румен Радев за категоричната му победа на вчерашните парламентарни избори в България. За мен е удоволствие да Ви приветствам отново в Европейския съвет", написа Коща.
"Както споделих и в телефонния ни разговор тази сутрин, очаквам с нетърпение да работим заедно в рамките на #EUCO по нашия общ дневен ред за една просперираща, автономна и сигурна Европа. Пожелавам Ви всичко най-добро в новата Ви длъжност", допълва той.
Congratulations to Rumen Radev on your outright victory in yesterday’s legislative elections in Bulgaria.— António Costa (@eucopresident) April 20, 2026
It is a pleasure to welcome you back to the European Council.
As conveyed in our phone call this morning, I look forward to working together with you in the #EUCO on our…
По-рано генералният секретар на НАТО Марк Рюте също поздрави в телефонен разговор Румен Радев с победата на „Прогресивна България“ и изрази удовлетворение от възможността за продължаване на съвместното им сътрудничество в сферата на сигурността. Марк Рюте подчерта, че вижда в лицето на Румен Радев надежда за политическа стабилност на България, която е и от ключово значение за сигурността в региона.
Spoke with Rumen Radev following his election victory in Bulgaria 🇧🇬— Mark Rutte (@SecGenNATO) April 20, 2026
I look forward to continued cooperation on shared security challenges
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че „очаква с нетърпение да работи“ с Румен Радев, победител на изборите в България.
„Поздравления за Румен Радев за победата му на парламентарните избори. България е горд член на европейското семейство и играе важна роля в справянето с общите ни предизвикателства. Очаквам с нетърпение да работим заедно за просперитета и сигурността на България и Европа“, написа тя в социалните мрежи.
Congratulations to Rumen Radev on his victory in the parliamentary elections.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 20, 2026
Bulgaria is a proud member of the European family and plays an important role in tackling our common challenges.
I look forward to working together, for the prosperity and security of Bulgaria and…
Хърватският премиер Андрей Пленкович също поздрави бившия български президент за убедителната му победа на парламентарните избори.
„Поздравявам Румен Радев и „Прогресивна България“ за убедителната победа на изборите в България. Убеден съм, че ще продължим силното си сътрудничество по двустранни и европейски въпроси в полза на отношенията между Хърватия и България“, написа Пелнкович в социалната мрежа Х.
I congratulate Rumen Radev and Progressive Bulgaria on convincing victory in the elections in Bulgaria. I am confident that we will continue our strong cooperation on bilateral and European issues for the benefit of relations between 🇭🇷 and 🇧🇬. pic.twitter.com/CEmM2Lfh3w— Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) April 20, 2026
Москва също приема положително изявленията на бъдещия министър-председател на България Румен Радев за необходимостта от прагматичен диалог с Русия. Това заяви пред журналисти говорителят на руския президент Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.
"Разбира се, ние приветстваме думите както на господин Румен Радев, който спечели изборите, така и на някои други европейски лидери за готовността да се решават проблемите чрез диалог прагматичен диалог с Руската федерация", заяви представителят на Кремъл Дмитрий Песков.
Песков: Москва е впечатлена от изявленията на Радев за диалог с Русия
В телефонен разговор сръбският президент Александър Вучич поздрави Румен Радев за изборната му победа в България, стана ясно от един от официалните профили на Вучич в Инстаграм.
"Поздравих Румен Радев за изборния му успех и победа в България. Убеден съм, че тези резултати ще бъдат възможност за укрепване на стабилността и напредъка, както и за подобряване на сътрудничеството между Сърбия и България в духа на добросъседски отношения и общи интереси. Сърбия остава ангажирана с изграждането на партньорски отношения и регионална стабилност“, заяви Вучич в публикацията.