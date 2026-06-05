Свят

Зеленски: Путин отново избра войната

Зеленски: Путин просто не иска да сложи край на войната

5 юни 2026, 21:33
Зеленски: Путин отново избра войната
Източник: АР/БТА

У краинският президент Володимир Зеленски осъди в петък руския президент Владимир Путин, след като Москва отхвърли призива му за лична среща за обсъждане на прекратяването на четиригодишната война.

Зеленски предложи среща с Путин в открито писмо

„За съжаление, руската страна отново избира войната - всички чуха днешния отговор. Слаб отговор. Путин просто не иска да сложи край на войната", заяви Зеленски от Киев.

Зеленски: Путин не е човешко същество

Изявлението последва отговора на Путин, който посочи не вижда „смисъл" в среща с украинския лидер.

„Предполагаме, че военните действия някой ден ще приключат. Без съмнение те ще приключат, след като постигнем целите, които сме си поставили“, каза днес Путин на икономическия форум в Санкт Петербург.

Източник: БГНЕС    
Володимир Зеленски Владимир Путин Русия война Украйна
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