Зеленски: Путин отново избра войната

У краинският президент Володимир Зеленски осъди в петък руския президент Владимир Путин, след като Москва отхвърли призива му за лична среща за обсъждане на прекратяването на четиригодишната война.

Зеленски предложи среща с Путин в открито писмо

„За съжаление, руската страна отново избира войната - всички чуха днешния отговор. Слаб отговор. Путин просто не иска да сложи край на войната", заяви Зеленски от Киев.

Зеленски: Путин не е човешко същество

Изявлението последва отговора на Путин, който посочи не вижда „смисъл" в среща с украинския лидер.

„Предполагаме, че военните действия някой ден ще приключат. Без съмнение те ще приключат, след като постигнем целите, които сме си поставили“, каза днес Путин на икономическия форум в Санкт Петербург.