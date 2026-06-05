България

Главният прокурор поиска екстрадицията на Мавродиев

Предстои в началото на следващата седмица молбата да бъде изпратена до сръбските власти

5 юни 2026, 18:28
Главният прокурор поиска екстрадицията на Мавродиев
Източник: БГНЕС

В ременно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова подписа искане за екстрадиция на Стоян Мавродиев, задържан на територията на Република Сърбия.

В молбата до сръбския министър на правосъдието се иска Мавродиев да бъде предаден на българските власти с цел провеждане на наказателно преследване за Длъжностно присвояване в особено големи размери, представляващо особено тежък случай.

Прокуратурата потвърди: Стоян Мавродиев е задържан в Белград

Мавродиев е обявен международно издирване въз основа на Европейска заповед за арест, издадена от Софийски градски съд по искане на Софийска градска прокуратура и потвърдена от Софийски апелативен съд. Той е обвинен за длъжностно престъпление по досъдебно производство, провеждано под ръководството и надзора на СГП.

Предстои в началото на следващата седмица молбата да бъде изпратена до сръбските власти чрез Министерство на правосъдието. Предаването на лицето ще се осъществи със съдействие на Интерпол.

Източник: Prb.bg    
Стоян Мавродиев екстрадиция Сърбия
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