Стармър: Русия може да нападне НАТО след 4 години

Р усия може да атакува НАТО „още през 2030 г.“, предупреди британският премиер Киър Стармър, като подчерта решимостта на Великобритания да развива военните си способности, за да бъде подготвена за подобен сценарий, предаде „Франс прес“.

„Според оценката на нашите разузнавателни служби, както и на други държави от НАТО, може да има руска атака срещу НАТО още през 2030 г.“, заяви ръководителят на лейбъристкото правителство по време на посещение в завод от отбранителната промишленост в Уилтшър.

Рюте: Русия може да атакува НАТО до 2030 г.

„Не е преувеличено да се каже, че живеем в най-опасния и непредвидим период в живота ни“, допълни Стармър, като подчерта, че е „отговорност“ на неговото правителство „да бъде готово“.

Това предупреждение повтаря казаното от генералния секретар на НАТО Марк Рюте, който през декември заяви, че Русия „може да бъде готова да използва военна сила срещу НАТО в рамките на пет години“.

Великобритания, чиито отбранителни способности отслабнаха заради намалелите инвестиции в отбрана, се ангажира да увеличи военните си разходи през следващите години. Премиерът обяви, че правителството ще публикува своя инвестиционен план за отбраната „преди срещата на върха на НАТО“, насрочена за началото на юли.

Първоначално се очакваше планът да бъде представен през есента на 2025 г., но финализирането му се забави заради по-строги бюджетни ограничения, свързани с икономическите последици от войната в Близкия изток.

"До 5 години трябва да сме готови за война с Русия"

Няколко висши военни ръководители и бивши командири изразиха тревога от това забавяне, смятайки, че то изпраща лош сигнал към британската отбранителна индустрия и към съюзниците на Лондон в НАТО.

Днес началникът на британските въоръжени сили Ричард Найтън предупреди, че страната „трябва да харчи повече за отбраната си — и по-бързо“. Русия „проучва, предизвиква и тества нашите защити“, подчерта той.

„Трябва да сме готови за потенциално по-дълги и мащабни конфликти, какъвто виждаме в Украйна“, добави той, като настоя за повече инвестиции в дронове и други безпилотни системи.

Великобритания се ангажира да увеличи военните си разходи до 2,5% от БВП до 2027 г. (увеличение, което включва и разузнавателните служби) и до 3% след 2029 г.