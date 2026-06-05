Свят

Стармър: Русия може да нападне НАТО след 4 години

Стармър: Не е преувеличено да се каже, че живеем в най-опасния и непредвидим период в живота ни

5 юни 2026, 19:06
Стармър: Русия може да нападне НАТО след 4 години
Източник: AP/БТА

Р усия може да атакува НАТО „още през 2030 г.“, предупреди британският премиер Киър Стармър, като подчерта решимостта на Великобритания да развива военните си способности, за да бъде подготвена за подобен сценарий, предаде „Франс прес“.

„Според оценката на нашите разузнавателни служби, както и на други държави от НАТО, може да има руска атака срещу НАТО още през 2030 г.“, заяви ръководителят на лейбъристкото правителство по време на посещение в завод от отбранителната промишленост в Уилтшър.

Рюте: Русия може да атакува НАТО до 2030 г.

„Не е преувеличено да се каже, че живеем в най-опасния и непредвидим период в живота ни“, допълни Стармър, като подчерта, че е „отговорност“ на неговото правителство „да бъде готово“.

Това предупреждение повтаря казаното от генералния секретар на НАТО Марк Рюте, който през декември заяви, че Русия „може да бъде готова да използва военна сила срещу НАТО в рамките на пет години“.

Великобритания, чиито отбранителни способности отслабнаха заради намалелите инвестиции в отбрана, се ангажира да увеличи военните си разходи през следващите години. Премиерът обяви, че правителството ще публикува своя инвестиционен план за отбраната „преди срещата на върха на НАТО“, насрочена за началото на юли.

Първоначално се очакваше планът да бъде представен през есента на 2025 г., но финализирането му се забави заради по-строги бюджетни ограничения, свързани с икономическите последици от войната в Близкия изток.

"До 5 години трябва да сме готови за война с Русия"

Няколко висши военни ръководители и бивши командири изразиха тревога от това забавяне, смятайки, че то изпраща лош сигнал към британската отбранителна индустрия и към съюзниците на Лондон в НАТО.

Днес началникът на британските въоръжени сили Ричард Найтън предупреди, че страната „трябва да харчи повече за отбраната си — и по-бързо“. Русия „проучва, предизвиква и тества нашите защити“, подчерта той.

„Трябва да сме готови за потенциално по-дълги и мащабни конфликти, какъвто виждаме в Украйна“, добави той, като настоя за повече инвестиции в дронове и други безпилотни системи.

Великобритания се ангажира да увеличи военните си разходи до 2,5% от БВП до 2027 г. (увеличение, което включва и разузнавателните служби) и до 3% след 2029 г.

Източник: БТА, Асен Георгиев    
Последвайте ни
Дете на 14 г. се удави в река Мъглижка

Дете на 14 г. се удави в река Мъглижка

Евакуация на МКС, изтича въздух от „Звезда“

Евакуация на МКС, изтича въздух от „Звезда“

Демерджиев: Украинският посланик се е намесил за Невзоров

Демерджиев: Украинският посланик се е намесил за Невзоров

Майкъл Джордан кацна в Малага с един от най-ексклузивните частни самолети за $68 млн., криещ тайно послание

Майкъл Джордан кацна в Малага с един от най-ексклузивните частни самолети за $68 млн., криещ тайно послание

Комуникационният бранш се обединява: четири организации създават общ клъстър

Комуникационният бранш се обединява: четири организации създават общ клъстър

biss.bg
Поредният китайски бранд дебютира в България

Поредният китайски бранд дебютира в България

carmarket.bg
Гонка с полицията в София: Задържаха двама с кокаин
Ексклузивно

Гонка с полицията в София: Задържаха двама с кокаин

Преди 20 часа
Наводнения в Североизточна България, изпускат язовир
Ексклузивно

Наводнения в Североизточна България, изпускат язовир

Преди 1 ден
Зеленски предложи среща с Путин в открито писмо
Ексклузивно

Зеленски предложи среща с Путин в открито писмо

Преди 20 часа
Путин заяви, че Русия е готова на компромиси за Украйна
Ексклузивно

Путин заяви, че Русия е готова на компромиси за Украйна

Преди 21 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Главният прокурор поиска екстрадицията на Мавродиев

Главният прокурор поиска екстрадицията на Мавродиев

България Преди 56 минути

Предстои в началото на следващата седмица молбата да бъде изпратена до сръбските власти

Проклятието на Перу и голямото завръщане на една династия: Ще успее ли Кейко Фухимори от четвъртия опит?

Проклятието на Перу и голямото завръщане на една династия: Ще успее ли Кейко Фухимори от четвъртия опит?

Свят Преди 2 часа

След 8 президенти за 10 години и серия от зрелищни арести, Южна Америка е пред исторически балотаж. Избледняха ли спомените за диктатурата и ще се завърне ли в президентския дворец дъщерята на Алберто Фухимори?

Няма отстранени полицаи в Перник заради прокурорския син

Няма отстранени полицаи в Перник заради прокурорския син

България Преди 2 часа

Имало е теч на информация от ОДМВР – Перник през определени периоди

Украйна призна за дрона, избухнал в румънски води

Украйна призна за дрона, избухнал в румънски води

Свят Преди 3 часа

Украинските военни са предоставили цялата необходима информация на румънските си колеги

Иран: Изстреляхме ракети срещу американски разрушители

Иран: Изстреляхме ракети срещу американски разрушители

Свят Преди 3 часа

Операцията е представена като „противодействие на морски нарушения и тормоз, както и на отвличането на търговски съдове и петролни танкери“

Министерство на отбраната засилва наблюдението на Черно море

Министерство на отбраната засилва наблюдението на Черно море

България Преди 4 часа

Формирование от ВМС извършва наблюдение на българската брегова ивица в Североизточна България

Ще оцелее ли Земята при сблъсъка на Андромеда и Млечния път

Ще оцелее ли Земята при сблъсъка на Андромеда и Млечния път

Любопитно Преди 4 часа

Учени смениха прогнозата за апокалиптичния сблъсък между Млечния път и Андромеда. Ново проучване дава 50% шанс да избегнем космическия дуел, но за Земята предстои друга, много по-неизбежна и огнена заплаха, която ще сложи край на живота

Напрежението около НЗОК расте, ДБ и ДПС поискаха оставки

Напрежението около НЗОК расте, ДБ и ДПС поискаха оставки

България Преди 4 часа

Хамид Хамид: Очевидно е, че здравната системата има тежки проблеми

МААЕ обяви локално примирие между Русия и Украйна

МААЕ обяви локално примирие между Русия и Украйна

Свят Преди 4 часа

Локалното примирие ще позволи да се извършат необходимите ремонтни работи за Запорожката АЕЦ

<p>Демерджиев: Имало е теч на информация от ОД на МВР - Перник към&nbsp;&bdquo;прокурорския син&ldquo;</p>

Министър Иван Демерджиев: Имало е теч на информация от ОД на МВР - Перник към Васил Михайлов

Свят Преди 4 часа

Течовете са били в моменти, в които е било възможно той да бъде заловен, каза той

Макрон подкрепи Зеленски за преки преговори с Путин: „Сега е моментът за примирие“

Макрон подкрепи Зеленски за преки преговори с Путин: „Сега е моментът за примирие“

Свят Преди 5 часа

Френският президент събира съюзници в Париж на 14 юли, докато дебатът в Европа за подновяване на диалога с Москва се засилва

„Кръстена от баба Ванга“ взе 40 000 лв. от жена в Монтана, за да ѝ развали магия

„Кръстена от баба Ванга“ взе 40 000 лв. от жена в Монтана, за да ѝ развали магия

България Преди 5 часа

Жертвата изтеглила 19 бързи кредита и заложила жилището си, след като била убедена, че се молят за нея чак от Германия

Топ 4 златни правила за паролите, които пренебрегваме, а не трябва

Топ 4 златни правила за паролите, които пренебрегваме, а не трябва

Любопитно Преди 5 часа

Евтим Милошев: Изпълнителният директор на НДК е получавала заплата от близо 13 680 евро

Евтим Милошев: Изпълнителният директор на НДК е получавала заплата от близо 13 680 евро

България Преди 5 часа

<p>Батерия предизвика паника на борда на самолет, евакуираха пътниците</p>

Евакуираха пътниците на самолет по аварийни пързалки заради димяща батерия на летището в Анкара

Свят Преди 5 часа

Външна батерия на пътник се запали секунди преди излитането за Измир; авиокомпания напомни за строга забрана на борда

<p>Радев: Над 2,2 млрд. евро скрити разходи изплуват от предишни години</p>

Министър-председателят Румен Радев: Над 2,2 млрд. евро скрити разходи изплуват от предишни години

България Преди 5 часа

Вучич обеща съдействие за екстрадицията на Мавродиев

Всичко от днес

От мрежата

6 начина, по които неволно наранявате чувствата на кучето си

dogsandcats.bg

11 независими породи кучета, които ценят свободата и личното си пространство

dogsandcats.bg
1

Награда за БДЗП и египетския лешояд

sinoptik.bg
1

Студен фронт с летни бури и градушки

sinoptik.bg

9 фрази, които не трябва да използваш след секс

Edna.bg

Христина Джурова: Мечтаех за ролята на разследващ полицай

Edna.bg

НА ЖИВО: Молдова – България, съставите

Gong.bg

Байерн се активизира - иска играч на Ливърпул

Gong.bg

Дете се удави в река Мъглижка

Nova.bg

Иван Демерджиев: Украинският посланик у нас се е намесил в случая с Олег Невзоров

Nova.bg