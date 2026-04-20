Фон дер Лайен обяви, че очаква с нетърпение сътрудничеството с Румен Радев

П редседателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че „очаква с нетърпение да работи“ с Румен Радев, победител на изборите в България.

"България е горд член на европейското семейство и игре важна роля в справянето с предизвикателствата пред нас. Нямам търпение да работим заедно за просперитета и сигурността на България и Европа", написа в Х Фон дер Лайен.

Congratulations to Rumen Radev on his victory in the parliamentary elections.



Bulgaria is a proud member of the European family and plays an important role in tackling our common challenges.



I look forward to working together, for the prosperity and security of Bulgaria and… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 20, 2026

Европейската комисия не коментира днес резултатите от предсрочните избори за Народно събрание в България. Говорител на комисията се въздържа да даде отговор по същество на въпрос по този повод на редовната дневна пресконференция на институцията.

"Свързах се с Представителството на ЕК в София преди пресконференцията", каза говорителят Олоф Гил. "Доколкото разбирам, преброяването на резултатите не е приключило, затова не бих направил коментар засега", каза той.

Говорителят не пожела да обясни защо след изборите в Унгария преди седмица комисията реагира незабавно и преди обявяването на окончателните данни, и в какво според него е разликата между двата случая.

Преброяването на резултатите (в България) продължава, нека да оставим демократичния процес, толкова ценéн в Европа, да приключи, призова той. ЕК работи винаги с всички правителства в ЕС в полза на европейските граждани, обобщи говорителят.

Председателят на Европейския съвет поздрави Румен Радев за победата на изборите

Oфициални резултати от ЦИК: „Прогресивна България” води убедително, битката е за второто място