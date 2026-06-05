Няма отстранени полицаи в Перник заради прокурорския син

„Към момента няма отстранени служители на Областна дирекция (ОД) на МВР – Перник, защото няма преки данни наши служители пряко да са подпомагали укриването на Васил Михайлов, по прякор Прокурорския син. Това съобщи в кулоарите на парламента министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.

Васил Михайлов беше задържан на 22 май в столичния квартал „Свобода“. По време на днешния редовен парламентарен контрол вътрешният министър каза, че е имало е теч на информация от ОДМВР – Перник през определени периоди, докато Михайлов е бил издирван.

По думите на Демерджиев проверка ще установи дали това е така.

Демерджиев: Имало е теч на информация от ОД на МВР - Перник към „прокурорския син“

„Тя е по линия и на „Вътрешна сигурност“ и инспекторат. Искаме да разберем дали се касае за теч на информация, някакви други данни за съдействие, или за неизпълнение на служебни задължения“, каза вътрешният министър.

„Направете си проверките в Кърджали спрямо колко хора са извършени действия в рамките на досъдебни производства или в рамките на предварителни проверки. Вижте тези хора с еднаква политическа окраска ли са и дали всички действия са срещу Ерол Мюмюн. Моят отговор е не“, коментира Демерджиев на въпрос как ще отговори на твърдението на кмета на Кърджали Ерол Мюмюн, че използва МВР като бухалка.

Демерджиев отрече за политическа репресия срещу Ерол Мюмюн

„Никой не е извел кмета на Кърджали. Той е извикан за разпит, след като са извършени действия по неотложност, които са изцяло одобрени от съда“, добави Демерджиев.