Загинал и ранени при атака срещу турски кораб в Черно море

Т урски кораб е бил атакуван в Черно море западно от анексирания от Русия полуостров Крим, като при инцидента е загинал един човек, а четирима са били ранени, предаде АФП.

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В изявление на бреговата охрана се посочва, че нападението е било насочено срещу плаващия под турски флаг риболовен кораб DURU 67 край бреговете на Севастопол. След атаката плавателният съд е потънал.

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Властите не предоставиха подробности за обстоятелствата около нападението и не посочиха кой носи отговорност за него.