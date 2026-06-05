Свят

Евакуация на МКС, изтича въздух от „Звезда“

След нови течове „Роскосмос“ реши да продължи с по-обширна ремонтна операция в петък

5 юни 2026, 17:36
Евакуация на МКС, изтича въздух от „Звезда“
Източник: AP/БТА

А стронавтите на борда на Международната космическа станция са били уведомени да се укрият в космическия кораб, докато се извършват ремонтни дейности за отстраняване на теч на въздух, съобщава НАСА.

„От съображения за повишено внимание НАСА е наредила на всички четирима членове на екипажа SpaceX Crew-12 на агенцията и на астронавта на НАСА Крис Уилямс да заемат позиция с повишена безопасност в космическия кораб „Драгън“, докато ремонтът е в ход“, посочват от космическата агенция.

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„Тунелът за трансфер на сервизния модул „Звезда“, известен като ПрК, има пукнатини и течове от известно време и досега е бил обслужван от „Роскосмос“, доколкото е възможно“, подчертават от НАСА. 

„Пукнатините винаги са били проблем, който НАСА следи много внимателно. НАСА и „Роскосмос“ работят за определяне на първопричината за пукнатините, а „Роскосмос“ управлява проблема чрез оперативни мерки за смекчаване и периодични усилия за частичен ремонт“, поясняват от американската космическа агенция.

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„След нови течове „Роскосмос“ реши да продължи с по-обширна ремонтна операция в петък, 5 юни“, добавят от НАСА: „Продължаваме да работим с нашите руски колеги, заедно с останалата част от международната общност, която подкрепя космическата станция, за да постигнем по-трайно решение.“

Източник: НАСА    
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