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Победителят срещу водещия: Дънди атакува Боби Турбото

От танци на пилон през техники за овладяване на притеснението - Дънди и Боби Турбото влизат в най-хаотичния блиц

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А ко някой може да превърне един обикновен блиц в пълен хаос, това е Дънди. Победителят в “Като две капки вода” влиза в играта с типичното си чувство за хумор, но обръща сценария с краката нагоре. След поредица от напълно непредвидими отговори, Дънди сменя своята роля и поставя Боби Турбото на горещия стол.

Още от първите въпроси Дънди показва защо е един от най-колоритните участници в Сезона-Слънце. Между Мила Роберт и Бритни Спиърс изборът му е категоричен: “Мила Роберт, има много по-големи гърди”. А когато трябва да избира между танци на пилон и куфеене, той намира собствено решение: “Куфеене с пилон”. Следва и още една типична дилема ала Дънди - какво би направил, ако публиката започне да го освирква? “Бих си свалил гащите”, отговаря той без секунда колебание.

Боби Турбото веднага надгражда ситуацията с въпрос дали предпочита цялата публика в Арената да е гола или самият той да е гол на сцената. “Публиката да е гола”, отсича Дънди и дори обяснява защо: “Това е много хубава техника, когато имаш притеснение - да си представиш публиката гола”.

Но най-голямата изненада идва накрая, когато победителят в “Като две капки вода” решава да обърне ролите и започва да задава блиц въпроси на самия Боби Турбото. Въпросите са едновременно философски и жизненоважни - като например “сол или пипер” и “Маги Халваджиян или Кико”. Как се справя водещият, когато попадне от другата страна на интервюто? Отговорите са в новия епизод от поредицата “Дънди VS Боби Турбото | Schweppes пита - Капките отговарят”.

Официалният подкаст на любимото шоуто за имитации -Капките Podcast”, както и новата поредица блицове можете да гледате в Vbox7, Nova Play и YouTube. Следете най-интересните акценти във Facebook, Instagram и TikTok .

Дънди Боби Турбото Като две капки вода блиц интервю забавление подкаст шоу интервю хумор Капките Podcast
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