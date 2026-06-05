Мирът с Иран е въпрос за 24 милиарда долара

П отенциално мирно споразумение между Съединените щати и Иран зависи от това дали администрацията на Тръмп ще се съгласи да освободи 24 милиарда долара замразени ирански активи, заяви висш ирански служител пред Си Ен Ен в петък, предупреждавайки, че САЩ ще „влязат в тъмен коридор“, ако възобновят бойните действия.

„Преговорите са в задънена улица и американският президент Доналд Тръмп трябва да я прекъсне“, каза Мохсен Резаи, военен съветник на върховния лидер аятолах Моджтаба Хаменей: „Топката е в двора на Тръмп.“

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Иран е поискал освобождаването на 12 милиарда долара замразени средства веднага щом бъде подписано временно споразумение със САЩ, и още 12 милиарда долара на по-късен етап.

Американските служители са обезпокоени, че всяко размразяване на средства на този етап може да премахне ключов лост за влияние върху режима, посочва Си Ен Ен.

Тръмп настоял всяко споразумение да изглежда далеч по-силно от ядрената сделка, сключена през 2015 г., и да се избягва всичко, което би могло да се тълкува като предаване на „палети с пари“ – фраза, която той използвал, за да критикува решението на тогавашния президент Барак Обама да даде финансова компенсация на Техеран.

Пред Си Ен Ен Резаи хвърли светлина върху мисленето в стратегическите кръгове на Иран за следвоенната визия на страната, съдбата на Ормузкия проток и как Иран може да действа, ако бъде атакуван отново.

Неговите забележки имат тежест, защото той остава тясно свързан с иранската система за сигурност и е широко възприеман като близък до настоящия върховен лидер, който не е виждан публично, откакто получи наранявания от израелска атака, при която е убит баща му в първия ден на войната.

Резаи определи искането като мярка за изграждане на доверие, заявявайки, че потенциалното освобождаване на средствата от администрацията на Тръмп би било „нов хоризонт за бъдещето“ на Иран и САЩ и „пътят ще бъде отворен“.

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„Това са наши собствени пари, а не пари на Америк,“ подчерта Резаи.

Той предупреди, че Иран ще „разшири войната“ отвъд Персийския залив, ако САЩ възобновят конфликта, като включи пролива Баб ал-Мандаб, Червено море и Средиземно море.

„Ще дадем друго измерение на войната, като атакуваме други американски бази“, каза той, добавяйки, че „възможността за война е ниска“.

Резаи категорично отхвърли потенциална среща между Тръмп и Хаменей:

„Това няма да се случи, в момента сме в първия етап на преговорите и г-н Тръмп доведе преговорите до застой“

Според Резаи Иран и Оман имат суверенитет над Ормузкия проток и следователно ще го управляват заедно.

Той заяви, че Иран ще начислява такса за поддръжка, тъй като не би трябвало да поема разходите за управлението на пролива.

Ако преговорите се провалят, Резаи заяви, че Техеран е подготвен за потенциално нахлуване на САЩ на негова територия и „тогава светът ще разбере, че истинските възможности на Иран, защото нашата сухопътна мощ е многократно по-голяма от нашите ракети.“

Той определи настоящата война със САЩ като първия триумф на Иран срещу враговете му в 47-годишната история на Ислямската република.