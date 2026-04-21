Пет партии влизат в парламента при 100% обработени протоколи

Б ългария направи своя избор за 52-рото Народно събрание. При 100% преброени протоколи, данните на Централната избирателна комисия показват, че новият парламент ще е 5-партиен.

Първа, с осезаема преднина, е формацията „Прогресивна България” на Румен Радев с 44.594%.

Останалите формации, които влизат в 52-рото Народно събрание, са ГЕРБ-СДС с 13.387%, ПП-ДБ с 12.618%, ДПС с 7.12% и „Възраждане” с 4.257 на сто от гласовете.

Под прага от 4% са МЕЧ с 3.225%, „Величие” с 3.104%, „БСП-Обединена левица” с 3.017% и „Сияние”, за която са гласували 2.887% от отишлите до урните.

Централната избирателна комисия (ЦИК) публикува в понеделник (20 април) окончателните резултати от изборите за народни представители, произведени на 19 април.

Ето какво показват данните към 15:00 ч. на 20.04.2026 г. при обработени 100% СИК протоколи в РИК

"Прогресивна България" - 1 444 924 или 44.594%

ГЕРБ-СДС - 433 755 или 13.387%

ПП-ДБ - 408 845 или 12.618%

"Движение за права и свободи" - ДПС - 230 693 или 7.120%

"Възраждане" - 137 940 или 4.257%

Не подкрепям никого - 50 732 гласа.

Колко депутати ще има „Прогресивна България” и за сметка на кои партии

„Прогресивна България” се явява на избори за първи път. Откъде дойдоха гласовете в нейна подкрепа?

Според социологията на агенция „Тренд” основната част от гласувалите за формацията на Румен Радев са бивши избиратели на ПП-ДБ - 18,3%. От ГЕРБ са дошли 15,6% от гласовете. От БСП - 11,3%. Голям процент е дошъл и от негласувалите на последните избори през 2024 г. - 15,9%.

Според последните изчисления на социолозите от „Тренд” на база 100% преброени от ЦИК протоколи депутатите на „Прогресивна България” ще бъдат 131. ГЕРБ-СДС ще има 39 места. Трета по резултат на вота е ПП-ДБ с 37 депутатски банки. Четвъртите - ДПС, ще имат 21 народни представители, а петата политическа сила – „Възраждане”, ще има 12 гласа в пленарната зала.