Развитие по делото срещу Алек Болдуин за фаталната стрелба на снимачната площадка

С ъдия от щата Ню Мексико отхвърли искането на Алек Болдуин за отхвърляне на единственото обвинение срещу него за стрелба с фатален край на снимачната площадка на филма „Ръжда“, като по този начин делото ще бъде гледано през лятото, съобщи АП.

A New Mexico judge denied Alec Baldwin's request to dismiss the criminal charge against him in the fatal shooting on the set of the film "Rust." Now a trial remains on track. https://t.co/MNclNF64BQ