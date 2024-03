Осъдиха оръжейника на филма „Rust“ за непредумишлено убийство

Х ана Гутиерес-Рийд, която постави боен патрон в пистолета, който актьорът Алек Болдуин държеше на снимачната площадка на филма "Rust", когато той стреля и уби операторката Халина Хътчинс, беше призната за виновна в непредумишлено убийство в сряда.

Съдебните заседатели в Санта Фе, Ню Мексико, признаха Гутиерес-Рийд за виновна след двуседмичен процес, където прокурорите твърдяха, че човекът, който отговаря за оръжията е проявил небрежност на снимачната площадка.

Hannah Gutierrez Reed, the armorer on the ill-fated Western film “Rust,” was convicted of involuntary manslaughter in the death of the film’s cinematographer. She was acquitted of a separate charge of tampering with evidence.



