Алек Болдуин настоява за бърз съдебен процес след новото обвинение в непредумишлено убийство

А лек Болдуин отговори на новото обвинение в непредумишлено убийство срещу него във връзка със смъртта на операторката Халина Хътчинс на снимачната площадка на "Rust" - с искане за "бърз процес".

Съдебните документи бяха подадени в Санта Фе, Ню Мексико, в сряда в отговор на обвинението му за смъртта на Хътчинс, която почина, след като реквизитен пистолет, държан от Болдуин, гръмна на снимачната площадка през октомври 2021 г.

Alec Baldwin demands speedy trial after being charged with involuntary manslaughter https://t.co/UedS8kxUoR

„Г-н Болдуин има право на справедливо и бързо разпореждане с обвиненията, за да се сведат до минимум обществените клевети и подозрения и да се избегнат рисковете от доказване на неговата невинност, които често възникват след дълги забавяния на наказателното преследване“, се казва в съдебните документи.

Той също така поиска от окръжния прокурор на Ню Мексико „да запази всички доказателства“, свързани със случая, и да представи писмен списък „на всички свидетели, които прокурорът възнамерява да призове на процеса“.

Болдуин беше обвинен за втори път в петък за фаталната стрелба по 42-годишната кинематографистка.

Всички наказателни обвинения бяха оттеглени през април миналата година въз основа на доказателства, че ударникът - частта от револвера, която се изтегля назад, за да натрупа инерция преди стрелба - може да е бил модифициран, позволявайки да бъде стреляно без натиснат спусъка.

BREAKING: Alec Baldwin has been indicted on a manslaughter charge in the fatal shooting of cinematographer Halyna Hutchins on the set of ‘Rust.’ https://t.co/wRiqEI0ghO