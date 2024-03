Алек Болдуин поиска да отменят обвинението за непредумишлено убийство срещу него

А двокатите на Алек Болдуин поискаха от съдия да отмени обвинението в непредумишлено убийство срещу актьора и обвиниха прокурорите "в нарушение на почти всички правила от учебниците" с обвинителния акт, съобщиха Пи Ей мидия/ДПА и Асошиейтед прес.

През януари Болдуин бе обвинен в непредумишлено убийство за смъртта на операторката Халина Хъчинс на 21 октомври 2021 г. на снимачната площадка на филма "Ръжда" (Rust) в ранчо край Санта Фе, щата Ню Мексико. Актьорът пледира "невинен" за причиняване на смърт по непредпазливост.

Защитата на Болдуин призова съдия в Ню Мексико да отмени обвинението с аргумента, че прокурорите "несправедливо" са изложили случая по време на заседание пред разширен състав на съдебни заседатели, като са отклонили вниманието от оневиняващи актьори доказателства и свидетелски показания. Според адвокатите на актьора прокурорите са попречили на съдебните заседатели да изпълнят задължението си и да чуят показанията на режисьора Джоуел Соуза, ранен при стрелбата, както и на асистент режисьора и координатор по сигурността Дейв Холс и на отговарящата за реквизита Сара Закри.

Сред обвиненията срещу щатските прокурори е и нарушение на съдебни решения чрез разкриване на информация пред медии.

The Hollywood actor's lawyers argue "enough is enough" and have put forward legal arguments in a bid to have the charges dropped https://t.co/LWwCXSslfj