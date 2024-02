Алек Болдуин пледира "невинен" по обвинението за причиняване на смърт по непредпазливост

И звестният актьор Алек Болдуин пледира в сряда "невинен" по обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост на операторката Халина Хъчинс по време на снимките на филма "Ръжда", предаде Ройтерс.

Обвинението бе повдигнато на Болдуин на 19 януари.

По-рано, през януари миналата година, на Болдуин бе повдигнато обвинение, което бе оттеглено няколко месеца по-късно. Обвинението бе оттеглено въз основа на доказателства, сочещи, че петлето на револвера, с който бе причинена смъртта на Хъчинс, може да е било модифицирано, което е позволило на оръжието да произведе изстрел и без да бъде дърпан спусъкът.

