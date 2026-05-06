В РС Македония почетоха загиналите български воини

6 май 2026, 20:44
Източник: МО

В Деня на храбростта и празник на Българската армия във военния мемориал в Ново село, Струмишко, Република Северна Македония, беше отслужена заупокойна молитва в памет на българските воини, загинали във войните за национално обединение. На ритуала, организиран за 20 пореден път от посолството на Република България в Скопие, съвместно с Министерството на отбраната и фондация „Българска памет“,  присъства  делегация, водена от  Людмил Михайлов – директор на дирекция „Социална политика и политика по военнопатриотично възпитание“ и от заместник-командира на Съвместното командване на силите флотилен адмирал Галин Манев.

Да се поклонят пред подвига на героите в Ново село, Струмишко, дойдоха много представители на българската общност в Република Северна Македония и над 200 ученици от Благоевградска област.

Поклонение на българското военно гробище в Ново село, Македония

От името на министъра на отбраната приветствено слово произнесе директорът на дирекция „Социална политика и политика по военнопатриотично възпитание“ Людмил Михайлов. В него се казва: „След края на Първата световна война, това свято за нас място, където лежат тленните останки на над 70 български военнослужещи, остава извън пределите на Родината, но не и извън пределите на българската памет. Нека не забравяме, че тук, сред тишината на историята, почиват нашите герои и съдбата им е късче от превратната българска история. Тяхната саможертва би трябвало винаги да ни напомня не само за войната като обществено явление, но и за силата на духа, за честта и любовта към Родината“.  

През изминалите десетилетия военният мемориал край Ново село, Струмишко, преживява периоди на забвение и разруха, но днес той е поддържан с уважение и преклонение пред героите, като място на памет и историческа връзка между поколенията, пример за утвърждаване на европейските ценности и норми. 

Воински почести в знак на преклонение пред загиналите български воини отдадоха военнослужещи от Националната гвардейска част и офицери и курсанти от Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“.

Честваха Деня на храбростта и в Ново село, Македония

Във военния мемориал в Ново село, Струмишко, са погребани над 70 военнослужещи, родом от всички области на България, загинали в Междусъюзническата и през Първата световна войни. 

