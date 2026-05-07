Заради Джиро д’Италия: Мащабни промени в движението в София

Мерките засягат ключови централни улици и булеварди и имат за цел да осигурят безопасността на участниците и гражданите

7 май 2026, 07:22
С толичната община въвежда мащабна временна организация на движението и паркирането в София от днес (7 май) до 11 май. Причината - домакинството на финала на третия етап от престижното колоездачно състезание Джиро д’Италия.

Мерките засягат ключови централни улици и булеварди и имат за цел да осигурят безопасността на участниците и гражданите. Най-сериозните ограничения ще бъдат в неделя - денят на навлизане на състезанието в София.

Столичната община призовава шофьорите да планират предварително маршрутите си и да използват навигационни приложения.

Организацията на движението ще бъде за периода 7 – 11 май 2026 г.

I. Подготвителен етап

• От 03:00 ч. на 07.05. до 06:00 ч. на 11.05.2026 г.
- Забранява се влизането и паркирането на пътни превозни средства на пл. „Николай Гяуров“.

• От 15:00 ч. на 09.05.2026 г.
- Забранява се паркирането на МПС при паметника „Цар Освободител“.
- Забранява се паркирането на МПС по ул. „15 ноември“ (в участъка от бул. „Цар Освободител“ до ул. „Оборище“).

• От 19:00 ч. на 09.05. до 06:00 ч. на 11.05.2026 г.
- Забранява се влизането на пътни превозни средства по:

бул. „Цар Освободител“ (в участъка от бул. „Васил Левски“ до ул. „Г. С. Раковски“);
пл. „Народно събрание“;
ул. „15 ноември“;
дъгата зад пл. „Александър Невски“;
ул. „19 февруари“.

II. Ден на състезанието – неделя, 10 май 2026 г.
• 00:00 – 04:30 ч.
- Извършване на технически дейности по цялото трасе на финала в София.
• От 04:00 ч.
- Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства по:

ул. „Оборище“ (от пл. „Александър Невски“ до бул. „Васил Левски“);
ул. „11 август“ (от ул. „Московска“ до пл. „Александър Невски“);
ул. „Дунав“ (от ул. „Московска“ до пл. „Александър Невски“);
ул. „Московска“ (от пл. „Гина Кунчева“ до ул. „Г. С. Раковски“).

• 06:00 – 23:00 ч. (Затворено за движение):
- ул. „Оборище“ (в участъка от пл. „Александър Невски“ до бул. „Васил Левски“);
- пл. „Александър Невски“ (северно от ул. „Оборище“);
- ул. „Дунав“ (от ул. „Московска“ до пл. „Александър Невски“);
- ул. „11-ти август“ (от ул. „Московска“ до пл. „Александър Невски“);
- ул. „Московска“ (от пл. „Гина Кунчева“ до ул. „Г. С. Раковски“).

• 06:00 – 22:00 ч. (Затворено за движение):
- ул. „Ген. Гурко“ (в участъка от бул. „Васил Левски“ до бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“).

• 12:00 – 22:00 ч. (Затворено за движение по трасето):

бул. „Васил Левски“ (в участъка от бул. „Цар Освободител“ до ул. „Ген. Гурко“);
бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ (в участъка от ул. „Ген. Гурко“ до бул. „Цар Освободител“, в двете посоки);
бул. „Цар Освободител“ (в участъка от бул. „Васил Левски“ до бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“);
бул. „Цариградско шосе“ (в участъка от бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ до ул. „Димитър Пешев“);
ул. „Самоковско шосе“/път II-82 (от разклон с. Горни Окол км 49+250 до бул. „Копенхаген“).

• От 21:00 ч. на 10.05. до 06:00 ч. на 11.05.2026 г.
- Движението по ул. „Ген. Гурко“ ще се осъществява само за превозните средства от масовия градски транспорт.

Източник: СО    
