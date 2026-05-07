Любопитно

Албански „Малдиви“ и водопади в скалите: 7 съкровища на Европа, за които екскурзоводите не говорят

Свикнали сме с идеята, че Европа е Париж, Рим и Барселона, но има и много други градове със страхотни забележителности

7 май 2026, 06:53
Албански „Малдиви“ и водопади в скалите: 7 съкровища на Европа, за които екскурзоводите не говорят
Източник: iStock

С викнали сме с идеята, че Европа е Париж, Рим и Барселона. Проблемът е, че тези градове отдавна са се превърнали в туристически конвейер, където вместо атмосфера „консумирате“ опашки за атракции и менюта на десет езика. Истинската магия се крие там, където няма гланц, но има живот.

Езерото Бохин (Словения): по-добро от легендарния Блед

Всички знаят за езерото Блед и затова може да е претъпкано. Бохин е същият алпийски рай, но без „грима“. Езерото се намира в сърцето на Национален парк Триглав. Тук е по-диво, по-честно и много по-тихо. Това е място за тези, които искат да чуят собствените си мисли на фона на огледална вода.

Албанската Ривиера: морето, което все още не е „разглезено“

Докато съседите ѝ в Гърция и Хърватия вдигат цените, Албания тихомълком предлага перфектното Йонийско море. Бистра вода, драматични скали и заливи, за които масовият турист е забравил да ви разкаже. Това е онзи рядък случай, когато получавате италиански пейзажи на напълно разумна цена.

Трансфъгарашан (Румъния): когато пътуването е крайната цел

Това не е просто път, а 90 километра чист адреналин през Карпатите. Серпентината се издига на височина над 2000 метра. Хората идват тук не заради дестинацията, а заради самия процес: мъгли, високопланински езера и усещането, че шофирате кола на снимачната площадка на холивудски филм.

Фарьорски острови (Дания): на края на света

Фарьорските острови изглеждат така, сякаш Европа е свършила и е започнала друга планета. Изумрудени скали, падащи в океана, тревисти покриви на колиби и мъгли, криещи цели села. Хората идват тук не заради услугата „ол инклузив“, а заради усещането за мащаб и собствената си дребност пред величието на природата.

Мостар и Благай (Босна и Херцеговина): Балканите без атракции

Много хора пътуват до Хърватия и спират там, но истинската душа на Балканите се крие малко по-нататък. Мостар, с известния си мост, и Благай, където водата тече директно от скалата близо до древно теке, са места с невероятна енергия и спокойствие, което е трудно да се намери на брега.

Колмар (Франция): приказка в Елзас

Ако Париж ви е уморил, посетете Колмар. Този град изглежда сякаш е нарисуван за приказка: цветни къщи с дървени конструкции, канали с цветя и най-доброто вино на Елзас. Тук Франция е уютна, интимна и много естетична.

Азорски острови (Португалия): драматичен Атлантик

Азорските острови са Португалия за тези, които си мислеха, че са видели всичко. Вместо класически плажове, ще откриете вулканични кратерни езера, горещи извори сред гори и черни скали, където Атлантическият океан се разбива в тях. Това е един от най-красивите природни пейзажи на планетата.

 

Източник: rbc.ua    
Последвайте ни
Заради Джиро д’Италия: Мащабни промени в движението в София

Заради Джиро д’Италия: Мащабни промени в движението в София

Москва призова за спешна евакуация на дипломати от Киев

Москва призова за спешна евакуация на дипломати от Киев

Първо редовно заседание на 52-рото НС

Първо редовно заседание на 52-рото НС

„Разследваха ме месеци наред — НЕ ОТКРИХА НИЩО!!!“: Разсекретиха предполагаемо предсмъртно писмо на Епстийн

„Разследваха ме месеци наред — НЕ ОТКРИХА НИЩО!!!“: Разсекретиха предполагаемо предсмъртно писмо на Епстийн

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

biss.bg
Първият милион отне на BMW 11 години, вторият – две

Първият милион отне на BMW 11 години, вторият – две

carmarket.bg
<p>Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество</p>
Ексклузивно

Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество

Преди 2 дни
<p>Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив</p>
Ексклузивно

Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив

Преди 1 ден
<p>Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?</p>
Ексклузивно

Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?

Преди 2 дни
Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади
Ексклузивно

Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Храната става токсична: 5 метода на готвене, които вредят на тялото

Любопитно Преди 19 минути

Дори обикновеното пържене може да има непредсказуеми последици за организма

Последно заседание на служебния кабинет, какво обсъждат министрите

Последно заседание на служебния кабинет, какво обсъждат министрите

България Преди 22 минути

<p>Йотова връчва първия проучвателен мандат за съставяне на правителство</p>

Президентът Илияна Йотова връчва първия проучвателен мандат за съставяне на правителство

България Преди 1 час

Папката ще получат от „Прогресивна България”

Слънце, бури и до 27° ни чакат в четвъртък

Слънце, бури и до 27° ни чакат в четвъртък

България Преди 1 час

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Рапърът Йонислав Йотов-Тото приключи участието си в Hell’s Kitchen

Рапърът Йонислав Йотов-Тото приключи участието си в Hell’s Kitchen

Любопитно Преди 9 часа

Той даде ексклузивно интервю в подкаст поредицата “Кухнята след Ада”

Израел нанесе удар срещу Бейрут за първи път от обявяването на примирие

Израел нанесе удар срещу Бейрут за първи път от обявяването на примирие

Свят Преди 9 часа

Турция с нова балистична ракета с обсег 6000 километра

Турция с нова балистична ракета с обсег 6000 километра

Свят Преди 10 часа

Обявиха я за първата турска междуконтинентална балистична ракета

Изтребител на САЩ стреля по танкер в Ормузкия проток

Изтребител на САЩ стреля по танкер в Ормузкия проток

Свят Преди 11 часа

Самолетът F-18 „извади от строя руля на танкера“

В РС Македония почетоха загиналите български воини

В РС Македония почетоха загиналите български воини

Свят Преди 11 часа

Във военния мемориал в Ново село, Струмишко, са погребани над 70 военнослужещи

Мотоциклетист загина на пътя край Омуртаг

Мотоциклетист загина на пътя край Омуртаг

България Преди 11 часа

Пробата за употреба на алкохол на шофьора на товарния автомобил е отрицателна

Стартът на Джиро д’Италия: В Бургас представиха отборите

Стартът на Джиро д’Италия: В Бургас представиха отборите

България Преди 12 часа

Над 40 000 гости от целия свят пристигнаха на българските летища

Тръмп напомни на републиканците кой е шефът

Тръмп напомни на републиканците кой е шефът

Свят Преди 12 часа

Кандидати, подкрепени от Тръмп, разгромиха повечето от група републикански щатски сенатори

Политическата криза в Румъния току-що ескалира

Политическата криза в Румъния току-що ескалира

Свят Преди 13 часа

НЛП призова социалдемократите да поемат отговорност за политическата криза

Откриха тялото на жена в местността Пчелина

Откриха тялото на жена в местността Пчелина

България Преди 14 часа

Тялото е открито в следобедните часове днес близо до язовирната стена

Почина медийният магнат Тед Търнър

Почина медийният магнат Тед Търнър

Свят Преди 14 часа

Той е основателят на Си Ен Ен

ОССЕ оцени парламентарните избори в България

ОССЕ оцени парламентарните избори в България

България Преди 14 часа

Заключителната оценка на ОССЕ е, че изборите на 19 април 2026 година бяха добре организирани

Всичко от днес

От мрежата

7 съвета за отглеждане на здрава котка

dogsandcats.bg

5 храни с колаген за здрави стави и красива козина при кучетата

dogsandcats.bg
1

Куче патрулира срещу пагубни за птиците отрови

sinoptik.bg
1

Музей на бойната слава на открито в Ямбол

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 7 май, четвъртък

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 7 май, четвъртък

Edna.bg

Босът на ПСЖ: Това е футболът, това сме ние

Gong.bg

Напрежение в Париж след класирането на ПСЖ

Gong.bg

Два чуждестранни дрона са се разбили в Латвия

Nova.bg

Първо редовно заседание на НС

Nova.bg