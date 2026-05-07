Последно заседание на служебния кабинет, какво обсъждат министрите

7 май 2026, 07:52
Източник: БТА

Ч асове преди формацията "Прогресивна България" да получи мандат за съставяне на редовен кабинет, който ще оглави Румен Раде, служебното правителство се събира на последно заседание.

Кабинетът "Гюров" ще разгледа проект на решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на Договора за създаване на Европейския механизъм за стабилност (ЕМС) и свързаните с присъединяването на България изменения, предвижда дневният ред на правителственото заседание, съобщиха от правителствената пресслужба.  

Министрите ще обсъдят и проект на решение за одобряване на финансиране на Столичната община за 2026 г., както и проект на решение за финансиране на Министерството на културата за 2026 г.

В дневния ред е и проект на решение за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, внесен от министъра на финансите.

Правителството ще разгледа още проект на решение за откриване на Постоянно представителство на Република България към ЮНЕСКО в Париж, както и проект за утвърждаване на споразумение между България и Кралство Нидерландия за обмена и взаимната защита на класифицирана информация.

Сред точките е и проект на решение за изплащане на обезщетения по решения на Европейския съд по правата на човека по делата "Станев и Български хелзинкски комитет срещу България" и "Костова и други срещу България".

Източник: БТА    
Свят Преди 6 минути

