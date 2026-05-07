Първо редовно заседание на 52-рото НС

Схема за милиони: Как пътната помощ у нас се озова в ръцете на „Картофа"

Първото редовно заседание на 52-рото Народно събрание ще постави началото на същинската законодателна работа на депутатите след тържественото откриване на парламента миналата седмица.

Сред основните приоритети пред народните представители е обсъждането и приемането на държавния бюджет за тази година.

В проектопрограмата за първите две редовни пленарни заседания е предвидено изслушване на служебния министър на финансите Георги Клисурски относно актуалното финансово състояние на държавата. Предложението е внесено от председателя на парламентарната група на „Прогресивна България“ Петър Витанов.

Очаква се финансовият министър да представи информация за наличностите по държавните сметки, възможностите за разплащане на текущи и капиталови разходи в средносрочен план, както и данни за размера на бюджетния дефицит и вътрешния и външния дълг. В рамките на изслушването ще бъдат обсъдени и рисковете от забавяне на плащания към общините, както и евентуални проблеми с разплащанията по Плана за възстановяване и устойчивост и отражението им върху държавните финанси. Точката е заложена като трета в дневния ред на парламента.

Преди това депутатите трябва да разгледат проекторешение за освобождаването на Катя Панева от „Демократична България“ като секретар на Народното събрание и избора на нейно място на Любен Иванов. Народните представители ще обсъдят и създаването на Временна комисия по приемането на Правилник за организацията и дейността на 52-рото Народно събрание.

В програмата за следващите дни е включено и обсъждане на проекторешения за създаване на Временна комисия по бюджет и финанси и на Временна комисия по правни въпроси.

В първия петък на месеца е предвиден традиционният блицконтрол, който ще започне в 9:00 часа, както и редовен парламентарен контрол.