Слънце, бури и до 27° ни чакат в четвъртък

7 май 2026, 06:20
Заради Джиро д’Италия: Мащабни промени в движението в София

Президентът Илияна Йотова връчва първия проучвателен мандат за съставяне на правителство

Първо редовно заседание на 52-рото НС

Стартът на Джиро д’Италия: В Бургас представиха отборите

Илияна Йотова на Гергьовден: Българската армия е символ на доблест и гарант за мира

Схема за милиони: Как пътната помощ у нас се озова в ръцете на „Картофа“

Слънчево време с до 28° и следобедни гръмотевични бури

Президентът ще връчи мандат на

Президентът ще връчи мандат на "Прогресивна България" в четвъртък

П рез нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. След полунощ над западните райони облачността ще се увеличи, а над крайните източни ще се образува ниска облачност. В повечето места вятърът ще стихне, само в Източна България ще е до умерен от югоизток. Минималните температури ще бъдат между 7° и 12°, за София – около 9°. Атмосферното налягане е и ще се задържи малко по-високо от средното за месеца.

В четвъртък значителна облачност ще има над западните и централните части от страната, където в следобедните часове на места ще превали и прегърми. Над Източна България в часовете преди обяд ще има ниска облачност, която около и след обяд над повечето райони ще се разкъсва и намалява. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22° и 27°, по Черноморието – между 12° и 16°, за София – 21°-22°.

Източник: Thinkstock/Guliver

В планините ще бъде предимно облачно. В следобедните часове в масивите от западната половина от страната на места ще превали и прегърми. Ще духа до умерен, а по високите части и временно силен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 17°, на 2000 метра – около 9°.

По Черноморието ще има значителна ниска облачност и намалена видимост. Около и след обяд облачността ще се разкъсва и намалява и ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 12° и 16°. Температурата на морската вода е 13°-14°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 14 мин. и залязва в 20 ч. и 33 мин. Продължителност на деня: 14 ч. и 19 мин. Луната в София изгрява в 1 ч. и 19 мин. и залязва в 9 ч. и 58 мин. Фаза на Луната: три дни преди последна четвърт.

През следващите дни ще продължи да се развива купесто-дъждовна облачност и в часовете около и след обяд на много места, в петък в Западна и Централна България, а в събота и в Източна ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. В петък ще е почти тихо, а в събота със слаб вятър от север-северозапад. В по-голямата част от страната минималните температури ще са между 10° и 15°, а максималните – между 20° и 25°.

Източник: НИМХ    
Прогноза за времето Облачност Температури Валежи Гръмотевици Вятър Черноморие Планини София Атмосферно налягане
