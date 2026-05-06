Мотоциклетист загина на пътя край Омуртаг

М отоциклетист на 40 години загина в катастрофа с товарен автомобил на пътя между Омуртаг и село Тича, съобщиха от полицията.

Сигналът за инцидента е получен около 13:20 часа в дежурната част на РУ-Омуртаг. По първоначални данни водачът на мотоциклета е навлязъл в насрещната пътна лента и се е ударил челно в товарния автомобил.

Мъжът е починал на място. Пробата за употреба на алкохол на шофьора на товарния автомобил е отрицателна.

По случая е образувано досъдебно производство. Работата по изясняване на причините за произшествието продължава.