Любопитно

Най-опасните козметични процедури: Какво да знаете и какво да избягвате

Грешките в козметичните процедури могат да доведат до сериозни последици, вариращи от алергични реакции до обезобразяване

7 май 2026, 06:46
В преследване на красота и младост, мнозина са готови да експериментират с външния си вид, доверявайки се на модните тенденции и обещанията за бързи резултати. Някои домашни процедури обаче могат да причинят сериозна вреда. Анализирахме четири опасни съвета за красота от TikTok.

Грешките в козметичните процедури могат да доведат до сериозни последици, вариращи от алергични реакции до обезобразяване. Ето защо е важно да се подхожда съзнателно към всяка процедура, дори към тези, които на пръв поглед изглеждат безобидни. Домашните козметични процедури са особено опасни. Те се извършват без подходяща диагностика на кожата или разбиране на основната физиология, често без подходяща стерилност.

Пчелен ботокс

Козметичните продукти и маските, съдържащи пчелна отрова, често се предлагат на пазара като „естествен ботокс“ и средства за стягане на кожата. Малки проучвания върху  клетъчни култури показват, че пчелната отрова (апитоксин) може да стимулира лечебните процеси: в отговор тя увеличава производството на колаген и еластин и подобрява кръвообращението. На  теория това би могло да повлияе положително на състоянието на кожата и  да забави признаците на стареене.

Проучване на южнокорейски учени потвърди, че серум с пчелна отрова може да намали появата на бръчки. Това проучване включва  експериментален козметичен продукт, създаден в лаборатория и подложен на контрол на качеството, а не домашно приготвени маски или кремове.

Използването на пчелна отрова извън лаборатория или без специализиран надзор може да бъде опасно. Тя е силен алерген, който дразни кожата и  провокира възпалителни реакции. При чувствителни хора или при честа употреба са възможни зачервяване, сърбеж, обриви, а в тежки случаи и алергична реакция, включително  анафилаксия и животозастрашаващи реакции.

Кървав масаж

За тази цел се използват мезоролери  - малки ролки с микроскопични игли. Те се търкалят по кожата на лицето, а някои препоръчват процедурата да се довежда до степен  на „кърваво изпотяване“. Твърди се, че иглите стимулират производството на колаген и активират естествените процеси на регенерация на кожата.

Всъщност, микронидлингът, или микронидлингът, е медицинска процедура. Използва се  за лечение на белези, бръчки, хиперпигментация и стрии. Лекарите не използват пластмасови дермални ролки, а професионални устройства  – DermaPens или дръжки тип писалка с еднократни, сменяеми патрони – за да осигурят прецизност и стерилност.

При микронидлинг е важно стриктно да се спазва техниката и да се контролира дълбочината на убождането. Американската академия по дерматология предупреждава: микронидлингът у дома е рисковано начинание, което не дава същите резултати като професионалната процедура. Агресивният масаж с игли може да доведе до дразнене, хиперпигментация или белези. Освен това, дермаролерите обикновено са за многократна употреба и не са достатъчно стерилни, което създава риск от инфекция и разпространение на брадавици и херпес.

Кухненски пилинги

Съставки за домашен химически пилинг могат да бъдат намерени във всяка кухня. Най-често се използват лимонов сок, оцет, сода бикарбонат или плодови смеси. Въпреки че те може да изглеждат безопасни и естествени, подобни експерименти могат да бъдат изключително опасни.

Професионалните козметолози използват доказани киселини в  прецизно изчислени концентрации за пилинги, контролирайки времето на експозиция и дълбочината на проникване. Те също така знаят как да неутрализират киселината, за да предотвратят изгаряния, възпаления и увреждане на кожата.

Домашните средства нарушават защитната бариера на кожата и увеличават риска от хиперпигментация. Те могат да причинят изгаряния, раздразнение, зачервяване и лющене. В тежки случаи могат да се появят белези, персистиращо възпаление и инфекция.

Паста за зъби за акне

Кратки видеа препоръчват нанасянето на обикновена паста за зъби върху пъпка, за да я изсушите. Дерматолозите обаче предупреждават: това е лоша идея.

Някои пасти за зъби съдържат триклозан, антибактериален агент, който може да потисне растежа на бактериите по кожата и  теоретично да намали появата на пъпки. Това обаче не е основно лечение на акне: антибиотиците се предписват само когато е необходимо и се използват под формата на специализирани мехлеми или лосиони, а не паста за зъби.

Освен това, пастата за зъби често съдържа ментол, флуорид, натриев лаурил сулфат и други съставки , които дразнят кожата, нарушават защитната ѝ бариера и могат да увеличат възпалението. В някои случаи това може да предизвика периорален дерматит – обрив около устата, който е особено труден за лечение.

Ключов извод: Интернет хакове за красота могат да бъдат опасни за кожата ви

Домашните козметични експерименти може да изглеждат безопасни и естествени, но в действителност те често представляват сериозни рискове за кожата и здравето ви. Пчелната отрова, дерматологичните ролерчета, кухненските пилинги и дори пастата за зъби могат да причинят раздразнение, възпаление, изгаряния, белези и алергични реакции. Много от тези методи се основават на реални козметични процедури, които са доказали своята ефективност и безопасност. В салоните обаче те се извършват под наблюдението на специалисти, като се използват доказани съставки и стриктно се спазват правилата за безопасност. В домашни условия този надзор липсва, така че последствията могат да бъдат непредсказуеми и опасни.

