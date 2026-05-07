Храната става токсична: 5 метода на готвене, които вредят на тялото

К онвенционалните методи за готвене могат да крият сериозни рискове. Готвенето на висока температура, като пържене или печене на скара, произвежда съединения в храната, които влияят негативно на сърдечно-съдовата система и могат да имат канцерогенни ефекти.

Пържене в дълбока мазнина

Пърженето в дълбока мазнина включва готвене на храни като пържени картофи или пилешки хапки в много горещо олио. Хората, които ядат много пържени храни, може да са изложени на повишен риск от:

сърдечно заболяване

затлъстяване

диабет тип 2

Пърженето на храна в горещо олио създава трансмазнини, нездравословен вид мазнини, които увеличават риска от сърдечни заболявания, инсулт и някои видове рак.

Проучване, публикувано в списание Foods, установи, че честата консумация на пържени храни може да увеличи възпалението в организма и риска от диабет тип 2 .

Грил

Печенето на дървени въглища включва готвене на храна на открит пламък. Изключително високите температури, които се прилагат към храната, могат да доведат до образуването на опасни химикали.

При готвене на месо, като говеждо, свинско, птиче или риба, на открит пламък могат да се образуват следните химикали:

хетероциклични амини (HCA): образуват се, когато аминокиселините в животинските протеини реагират на високи температури

полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ): образуват се, когато мазнини и други сокове от животински протеини попаднат в открит огън и причинят пламъци или дим

Пържене в тиган на висока температура

Както при печенето на скара, пърженето на месо и птици в тиган при високи температури може да доведе до образуването на GCA.

Готвенето на месо при високи температури, особено над 150 градуса по Целзий, вероятно ще доведе до образуването на HCA.

Пърженето на храни в тиган при високи температури също може да доведе до образуването на полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ), ако месото се нагрее толкова много, че започне да пуши.

Топлинна обработка и хранителна стойност

Готвенето при екстремни температури може да унищожи ценните хранителни вещества в продуктите и да доведе до синтеза на токсични съединения. Веднъж попаднали в организма чрез храната, тези химикали – като хетероциклични амини (HCA), полициклични ароматни въглеводороди (PAH) и акриламид – се преработват от метаболизма, което може да предизвика оксидативен стрес и клетъчни увреждания. Особено опасен е акриламидът, който се образува в нишестените храни (картофи, чипс, тестени изделия), когато те се нагряват до покафеняване.

Затопляне в микровълнова фурна в пластмасови контейнери

Загряването на остатъци от храна или каквато и да е храна в пластмасови контейнери в микровълновата фурна може да доведе до излагане на опасни химикали. Това е така, защото малки парченца пластмаса, известни като микропластмаси, могат да попаднат в храната ви по време на загряване.

Консумацията на микропластмаси увеличава риска от развитие на няколко хронични заболявания, включително:

някои видове рак

сърдечно заболяване

храносмилателни проблеми

безплодие

Избягвайте повторното затопляне на храна в пластмаса в микровълновата печка, ако е възможно. Ако забележите, че пластмасовият ви контейнер става по-мек след затопляне в микровълновата, това е знак, че той се разпада и химикали са попаднали в храната.

По-здравословни методи за готвене

Струва си да изберете метод за готвене на ниска температура, по-специално:

пара

кипене

печене

Когато готвите, избягвайте пържене в дълбока мазнина. Използвайте масла, които могат да издържат на висока температура, като например рапично или авокадо.

Опитайте се да включите в диетата си повече сурови храни, като пресни плодове и зеленчуци.