Расте броят на жертвите след самолетната катастрофа в САЩ

Б роят на жертвите от катастрофата на товарния самолет в американския щат Кентъки нарасна до най-малко седем души, съобщи късно вчера губернаторът Анди Бешиър, предадоха световните агенции.
Широкофюзелажният товарен самолет на американската куриерска и логистична компания Ю Пи Ес (UPS) с трима души на борда се разби след излитане от международното летище в Луивил, щата Кентъки. Загинали са всички членове на екипажа и още четирима души.
Бешиър предупреди, че броят на жертвите може да се увеличи. Полицията съобщи, че има и няколко ранени.
🔴USA 🇺🇸| #Kentucky : a cargo plane belonging to the US company #UPS crashed and exploded on Tuesday, Nov 4 after takeoff : seven people killed. Flight 2976, departing from Louisville was headed to Hawaii. Videos showed that an engine caught fire before the plane gained altitude. pic.twitter.com/KeQZuh0qtD— Nanana365 (@nanana365media) November 5, 2025
Причината за катастрофата, станала в промишлена зона в покрайнините на Луивил, не е ясна.
Според Федералната авиационна администрация на САЩ (ФАА) самолетът "Макдонъл Дъглас" МД-11 (McDonnell Douglas MD-11) е излетял от международното летище „Луивил Мохамед Али“ около 17:15 ч. (00:15 ч. днес българско време).
Кадри от инцидента показват как секунди по-късно самолетът се разбива и избухва, като на мястото се вижда огромно огнено кълбо. Самолетът е паднал на около 5 км южно от летището.
Американската логистична компания Ю Пи Ес съобщи, че преустановява операциите по сортиране на пратки в разпределителния център "Уърлдпорт" (Worldport) - най-големият й център за обработка на пратки.
Самолетът е летял към Хонолулу, в американския щат Хавай, уточни ФАА.
Товарен самолет се разби в САЩ, избухна голям пожар
Не е ясно колко работници или клиенти са били на мястото по време на катастрофата. Бешиър заяви, че двама служители са в неизвестност. Пожарникарите претърсват останките за евентуални жертви. Службите за спешна помощ в Луивил съобщиха, че е била издадена заповед за жителите на всички райони на север от летището до река Охайо да се подслонят на безопасно място.
„Ситуацията е сериозна“, написа Бешиър в платформата "Екс", добавяйки, че е на път за Луивил.
Летището беше затворено след инцидента. Полетите до и от Луивил бяха временно преустановени, съобщиха още от летището в "Екс".
🔴USA🇺🇲| A @UPSAirlines cargo plane, flight 2976 to Honolulu, crashed and exploded Tuesday, Nov 4, shortly after taking off from Muhammad Ali International Airport in #Louisville (around 5:15p.m. ET) causing a massive fire that ravaged several nearby buildings. Seven people died. pic.twitter.com/wywkl0Dx3Y— Nanana365 (@nanana365media) November 5, 2025