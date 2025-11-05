Свят

Расте броят на жертвите след самолетната катастрофа в САЩ

Кадри от инцидента показват как секунди по-късно самолетът се разбива и избухва, като на мястото се вижда огромно огнено кълбо

5 ноември 2025, 12:09
Кой е Зохран Мамдани – кметът, който пренаписва историята на Ню Йорк

Кой е Зохран Мамдани – кметът, който пренаписва историята на Ню Йорк
Зохран Мамдани - мюсюлманинът демократ, който спечели Ню Йорк

Зохран Мамдани - мюсюлманинът демократ, който спечели Ню Йорк
Тръмп разговаря с представители на Швейцария по въпроса за митата

Тръмп разговаря с представители на Швейцария по въпроса за митата
Путин награди разработчиците на „Буревестник" и „Посейдон"

Путин награди разработчиците на „Буревестник“ и „Посейдон“
Полетите на летището в Брюксел бяха преустановени заради дрон

Полетите на летището в Брюксел бяха преустановени заради дрон
Бомбена заплаха блокира летище

Бомбена заплаха блокира летище "Роналд Рейгън" във Вашингтон
Мистерията около войника от Специалните части, който взриви Cybertruck пред хотел „Тръмп" в Лас Вегас, се задълбочава

Мистерията около войника от Специалните части, който взриви Cybertruck пред хотел „Тръмп“ в Лас Вегас, се задълбочава
Мутантите на Чернобил: Жаби, вълци и кучета развиват „суперсили" в радиоактивната зона

Мутантите на Чернобил: Жаби, вълци и кучета развиват „суперсили“ в радиоактивната зона

Б роят на жертвите от катастрофата на товарния самолет в американския щат Кентъки нарасна до най-малко седем души, съобщи късно вчера губернаторът Анди Бешиър, предадоха световните агенции.

Широкофюзелажният товарен самолет на американската куриерска и логистична компания Ю Пи Ес (UPS) с трима души на борда се разби след излитане от международното летище в Луивил, щата Кентъки. Загинали са всички членове на екипажа и още четирима души.

Бешиър предупреди, че броят на жертвите може да се увеличи. Полицията съобщи, че има и няколко ранени. 

Причината за катастрофата, станала в промишлена зона в покрайнините на Луивил, не е ясна.

Според Федералната авиационна администрация на САЩ (ФАА) самолетът "Макдонъл Дъглас" МД-11 (McDonnell Douglas MD-11) е излетял от международното летище „Луивил Мохамед Али“ около 17:15 ч. (00:15 ч. днес българско време). 

Кадри от инцидента показват как секунди по-късно самолетът се разбива и избухва, като на мястото се вижда огромно огнено кълбо. Самолетът е паднал на около 5 км южно от летището.

Американската логистична компания Ю Пи Ес съобщи, че преустановява операциите по сортиране на пратки в  разпределителния център "Уърлдпорт" (Worldport) - най-големият й център за обработка на пратки.

Самолетът е летял към Хонолулу, в американския щат Хавай, уточни ФАА.

Товарен самолет се разби в САЩ, избухна голям пожар

Не е ясно колко работници или клиенти са били на мястото по време на катастрофата. Бешиър заяви, че двама служители са в неизвестност. Пожарникарите претърсват останките за евентуални жертви. Службите за спешна помощ в Луивил съобщиха, че е била издадена заповед за жителите на всички райони на север от летището до река Охайо да се подслонят на безопасно място.

„Ситуацията е сериозна“, написа Бешиър в платформата "Екс", добавяйки, че е на път за Луивил.

Летището беше затворено след инцидента. Полетите до и от Луивил бяха временно преустановени, съобщиха още от летището в "Екс".

Източник: БТА, Елена Инджева    
