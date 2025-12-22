Любопитно

Нова тенденция: Защо жените премахват гръдните импланти?

Броят на операциите за отстраняване на гръдни импланти почти се е удвоил през последните години

22 декември 2025, 17:18
Нова тенденция: Защо жените премахват гръдните импланти?
Източник: iStock

Б роят на операциите за отстраняване на гръдни импланти почти се е удвоил през последните години.

Звездите диктуват модата

Както често се случва, модата за определени тенденции в пластичната хирургия се диктува от звездите. От 2020 г. насам много известни жени открито говориха за решението си напълно да се откажат от имплантите или да намалят размера им. И всяка имаше свои собствени причини за това.

Например, американската актриса и певица Алиса Милано написа в Instagram през септември, че съзнателно се е отървала от имплантите, защото те са ѝ били наложени от представите на обществото за женската красота.

Виктория Бекъм направи същото тази година по молба на близкия си приятел, модния дизайнер Ролан Муре, който убеди британската певица и дизайнер, че ще бъде взета на сериозно само ако се отърве от имплантите си.

Но американската актриса Тара Рийд реши да се върне към естествените си форми, защото след мамопластиката гърдите ѝ станаха асиметрични.

Тара избрала импланти, които били твърде големи и тъканите просто не можели да ги държат в правилната позиция. Дори се наложило да се подложи на реконструктивна хирургия, за да коригира ситуацията.

Философия на красотата

„Информацията, че всички изведнъж са искали да се отърват от гръдните импланти, е донякъде преувеличена. Това е по-скоро за тенденцията или философията „По-малкото е повече“, която става все по-популярна по целия свят. „По-малкото е повече“ се превежда на украински като „по-малкото е повече“, казва Александър Бебих.

И ако говорим конкретно за пластичната хирургия на гърдите, това означава, че по-малките размери и естествените форми сега са по-популярни от необикновените размери.

„Лично аз много харесвам тази тенденция, защото по време на консултации многократно ми се е налагало да убеждавам жените, че мамопластиката е свързана с красота и естетика, а не с желанието да се открояват с размера на гърдите“, добавя експертът.

Да, някои хора наистина харесват големи гърди и има много, които искат да уголеменят бюста си. Но на слаба, атлетична фигура, големите гърди изглеждат доста неестествено.

Следователно, когато четете новини за звезда, която има експлант, най-вероятно става въпрос за замяна на имплантите с по-малък размер.

Между естетиката и комфорта

През 2022 г. уголемяването на бюста беше най-популярната пластична хирургична процедура в света. Но през 2023 г. липосукцията (премахване на локализирани мастни натрупвания за коригиране на контурите на тялото) измести мамопластиката от пиедестала ѝ.

В същото време се наблюдава увеличение на броя на операциите за намаляване на гърдите. Такива операции се наричат ​​редукционна мамопластика. Според Американската асоциация на пластичните хирурзи, 41 271 такива операции са извършени в Съединените щати през 2024 г.

„Аз също наблюдавам тази тенденция: много пациентки с големи форми все по-често имат желание да намалят гърдите си“, казва хирургът Бебих.

„И не става въпрос само за красота и тенденции. Големите гърди са допълнително натоварване на гръбначния стълб и мускулите на гърба. Жените, които избират големи размери, периодично имат болки в гърба и врата“, каза експертът.

Позата може да се промени, защото поради тежестта на имплантите, жената накланя раменете си напред, за да поддържа равновесие. Не е изненадващо, че жените започват да изпитват нужда от „леко тяло“, а големият бюст пречи на жизнената им дейност. Вярвам, че задачата на съвременния пластичен хирург, когато избира размера на импланта заедно с пациента, е винаги да предлага баланс между естетика и комфорт.

Когато причината е лекарството

Понякога причината за отстраняване на импланта е чисто медицинска. Например, в приблизително 5% от случаите след мамопластика, пациентът може да получи усложнение като капсулна контрактура. По същество това е защитна реакция на организма, който възприема импланта като чуждо тяло и образува фиброзна капсула около него.

„Невъзможно е да се предвиди подобна реакция, тъй като няма диагностични методи за капсулна контрактура“, подчертава лекарят. „За щастие процентът на случаите, в които тялото веднага отхвърля импланта, е много нисък. Най-често имплантът не притеснява пациента с години, а след това – обикновено след някакъв вид нараняване – около него се появява оток и възпаление.“

Пациентът чувства дискомфорт: може да е компресия. Ако този момент не бъде пропуснат и се направи навременна консултация с пластичен хирург, контрактурата може да бъде лекувана.

Отхвърлянето на импланта ще спре. Ако случаят е напреднал, остава само да се премахнат имплантът и фиброзната капсула. Ще добавя, че след премахването се появява много свободно пространство, така че ще е необходимо поставяне на по-голям имплант.  Друго медицинско показание за премахване е разместването на импланта. При поява на асиметрия имплантът се отстранява и се заменя с нов.

Възможно ли е да имате красиви гърди след премахване на импланти?

„Желанието да се върнем към естествените си форми е абсолютно нормално. В моята практика е имало случаи, когато пациенти са се връщали в клиниката няколко години след операцията и са молили да премахнат имплантите: някой просто се е уморил от тях, а някой е обяснил това с промяна в житейската си философия“, казва хирургът.

„И дори обясненията ми, че след отстраняването гърдите ще бъдат спуснати, защото на мястото на импланта ще има празнота, не ги уплашиха. За да се повдигнат гърдите и да им се придаде естетична форма след отстраняването на имплантите, в пластичната хирургия се използва липофилинг“, добавя той.

„Взимаме собствена мастна тъкан на пациентката от корема, ханша и страните и моделираме формата на гърдите, от която се нуждаем. С една процедура можем да добавим средно 150-200 милилитра обем към една гърда. Това е плюс един размер. За да получите желания резултат, трябва да направите 2-3 процедури липофилинг. Разбира се, всичко това отнема време. Но ако естествената красота е важна за вас, това е най-добрият вариант“, обобщи лекарят.

Източник: rbc.ua    
Отстраняване на гръдни импланти Пластична хирургия Звездни тенденции Естествена красота Медицински усложнения Редукционна мамопластика Липофилинг Естетика и комфорт Гръдни импланти
Последвайте ни

По темата

Шофьор помете жени на тротоар във Варна

Шофьор помете жени на тротоар във Варна

Почина музикантът Крис Риа

Почина музикантът Крис Риа

Удар на украински партизани дълбоко в Русия, подпалиха руски изтребители

Удар на украински партизани дълбоко в Русия, подпалиха руски изтребители

ЕК задържа 153 млн. евро от парите по ПВУ за България

ЕК задържа 153 млн. евро от парите по ПВУ за България

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
11 начина как да обогатим живота на кучето си с игри и нови занимания

11 начина как да обогатим живота на кучето си с игри и нови занимания

dogsandcats.bg
<p>Имен ден имат хората с тези красиви имена...</p>
Ексклузивно

Имен ден имат хората с тези красиви имена...

Преди 10 часа
<p>Сняг точно на Бъдни вечер и Коледа, посрещаме Новата година с истинска зима</p>
Ексклузивно

Сняг точно на Бъдни вечер и Коледа, посрещаме Новата година с истинска зима

Преди 9 часа
Актьорът Джеймс Рансън е намерен мъртъв
Ексклузивно

Актьорът Джеймс Рансън е намерен мъртъв

Преди 10 часа
Близо 15 години след Фукушима: Япония рестартира най-големия АЕЦ в света
Ексклузивно

Близо 15 години след Фукушима: Япония рестартира най-големия АЕЦ в света

Преди 8 часа

Виц на деня

– Докторе, имам алергия към понеделниците. – Симптоми? – Работя трудно.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Момиче на 14 г. се обади в полицията, че мъж бие майка ѝ

Момиче на 14 г. се обади в полицията, че мъж бие майка ѝ

България Преди 14 минути

На пострадалата са нанесени удари с юмруци в областта на лицето

Една трета от българите живеят в пренаселени жилища

Една трета от българите живеят в пренаселени жилища

България Преди 27 минути

Как да оцелеете на Коледа, когато сте домакин - и как всички да си тръгнат преди 11 вечерта

Как да оцелеете на Коледа, когато сте домакин - и как всички да си тръгнат преди 11 вечерта

Любопитно Преди 53 минути

Очакванията за радостен ден са толкова високи – както и свързаните с него емоции, разходи и стрес

Мария Цънцарова

bTV и Мария Цънцарова се разделят

България Преди 1 час

​Новината беше официално съобщена на сайта на медията, а преди това и самата журналистка направи съобщение в социалните мрежи. От АЕЖ организират протест в нейна подкрепа

.

Броите калории? Ето как да избегнете качването на килограми по време на празниците

Любопитно Преди 1 час

Много хора се притесняват, че празничните угощения могат да обезсмислят усилията им

Русия разработва космическо оръжие срещу Starlink, твърди НАТО

Русия разработва космическо оръжие срещу Starlink, твърди НАТО

Свят Преди 2 часа

То би използвало разрушителни орбитални облаци от шрапнели с цел ограничаване на превъзходството на Запада в космоса, което помага на Украйна на бойното поле

Прокуратурата протестира пускането под гаранция на бившия директор на 138-о училище

Прокуратурата протестира пускането под гаранция на бившия директор на 138-о училище

България Преди 2 часа

Тежка катастрофа със загинал и пиян шофьор край Севлиево

Тежка катастрофа със загинал и пиян шофьор край Севлиево

България Преди 2 часа

При извършената справка в информационните масиви на МВР е установено, че водачът е неправоспособен

Назначиха Антон Урумов за разследващ главния прокурор

Назначиха Антон Урумов за разследващ главния прокурор

България Преди 2 часа

Срокът на изпълнение на функциите на ad hoc прокурор не може да бъде повече от две години

,

Коледа е „Време за надежда“ по NOVA

Любопитно Преди 2 часа

В благородната инициатива водещите на Прогнозата за времето търсят дом на бездомни кучета

<p>Има 4 вида алчни мъже &ndash; как да ги разпознаем&nbsp;</p>

Има 4 вида алчни мъже – как да ги разпознаем

Любопитно Преди 2 часа

Психолог смята, че разликата между партньор, който живее според възможностите си, и скъперник е емоционална

Майка сподели: Децата ми отвориха всичките си коледни подаръци докато спях

Майка сподели: Децата ми отвориха всичките си коледни подаръци докато спях

Любопитно Преди 2 часа

Историята предизвика дебат дали децата трябва да бъдат наказвани за провинението си

Без синя и зелена зона в София за празниците

Без синя и зелена зона в София за празниците

България Преди 3 часа

Безплатното паркиране ще бъде общо 10 дни – два пъти по 5 дни

Снимката е илюстративна

Туристка загина при сблъсък между круизни кораби в Египет

Свят Преди 3 часа

Инцидентът е станал в района на шлюза до град Есна

Ема Хеминг откровено: Как празниците се промениха заради болестта на Брус Уилис

Ема Хеминг откровено: Как празниците се промениха заради болестта на Брус Уилис

Любопитно Преди 3 часа

Майката на две деца си спомня как Уилис ентусиазирано празнувал празниците преди да се сблъска с деменцията

Случаи на проказа са регистрирани в Хърватия и Румъния

Случаи на проказа са регистрирани в Хърватия и Румъния

Свят Преди 3 часа

Властите и на двете страни заявяват, че няма риск от масово разпространение на инфекцията

Всичко от днес

От мрежата

8 породи кучета, които променят цвета си с времето

dogsandcats.bg

Как да разпознаем признаците на кучешка депресия

dogsandcats.bg
1

Дядо Коледа с писмо до „Здравей България”

sinoptik.bg
1

Снежна Коледа, ледена Нова година

sinoptik.bg

Мадона празнува Ханука без грим и семейство около трапезата (СНИМКИ)

Edna.bg

Светът на киното загуби Джеймс Рансоун

Edna.bg

Левски решава важен казус

Gong.bg

Редица клубове с интерес към напуснал Локомотив Пловдив

Gong.bg

Новата година идва с нови цени на водата

Nova.bg

Кола блъсна и уби две жени на тротоар във Варна и се вряза в магазин

Nova.bg