Нова тенденция: Защо жените премахват гръдните импланти?

Б роят на операциите за отстраняване на гръдни импланти почти се е удвоил през последните години.

Звездите диктуват модата

Както често се случва, модата за определени тенденции в пластичната хирургия се диктува от звездите. От 2020 г. насам много известни жени открито говориха за решението си напълно да се откажат от имплантите или да намалят размера им. И всяка имаше свои собствени причини за това.

Например, американската актриса и певица Алиса Милано написа в Instagram през септември, че съзнателно се е отървала от имплантите, защото те са ѝ били наложени от представите на обществото за женската красота.

Виктория Бекъм направи същото тази година по молба на близкия си приятел, модния дизайнер Ролан Муре, който убеди британската певица и дизайнер, че ще бъде взета на сериозно само ако се отърве от имплантите си.

Но американската актриса Тара Рийд реши да се върне към естествените си форми, защото след мамопластиката гърдите ѝ станаха асиметрични.

Тара избрала импланти, които били твърде големи и тъканите просто не можели да ги държат в правилната позиция. Дори се наложило да се подложи на реконструктивна хирургия, за да коригира ситуацията.

Философия на красотата

„Информацията, че всички изведнъж са искали да се отърват от гръдните импланти, е донякъде преувеличена. Това е по-скоро за тенденцията или философията „По-малкото е повече“, която става все по-популярна по целия свят. „По-малкото е повече“ се превежда на украински като „по-малкото е повече“, казва Александър Бебих.

И ако говорим конкретно за пластичната хирургия на гърдите, това означава, че по-малките размери и естествените форми сега са по-популярни от необикновените размери.

„Лично аз много харесвам тази тенденция, защото по време на консултации многократно ми се е налагало да убеждавам жените, че мамопластиката е свързана с красота и естетика, а не с желанието да се открояват с размера на гърдите“, добавя експертът.

Да, някои хора наистина харесват големи гърди и има много, които искат да уголеменят бюста си. Но на слаба, атлетична фигура, големите гърди изглеждат доста неестествено.

Следователно, когато четете новини за звезда, която има експлант, най-вероятно става въпрос за замяна на имплантите с по-малък размер.

Между естетиката и комфорта

През 2022 г. уголемяването на бюста беше най-популярната пластична хирургична процедура в света. Но през 2023 г. липосукцията (премахване на локализирани мастни натрупвания за коригиране на контурите на тялото) измести мамопластиката от пиедестала ѝ.

В същото време се наблюдава увеличение на броя на операциите за намаляване на гърдите. Такива операции се наричат ​​редукционна мамопластика. Според Американската асоциация на пластичните хирурзи, 41 271 такива операции са извършени в Съединените щати през 2024 г.

„Аз също наблюдавам тази тенденция: много пациентки с големи форми все по-често имат желание да намалят гърдите си“, казва хирургът Бебих.

„И не става въпрос само за красота и тенденции. Големите гърди са допълнително натоварване на гръбначния стълб и мускулите на гърба. Жените, които избират големи размери, периодично имат болки в гърба и врата“, каза експертът.

Позата може да се промени, защото поради тежестта на имплантите, жената накланя раменете си напред, за да поддържа равновесие. Не е изненадващо, че жените започват да изпитват нужда от „леко тяло“, а големият бюст пречи на жизнената им дейност. Вярвам, че задачата на съвременния пластичен хирург, когато избира размера на импланта заедно с пациента, е винаги да предлага баланс между естетика и комфорт.

Когато причината е лекарството

Понякога причината за отстраняване на импланта е чисто медицинска. Например, в приблизително 5% от случаите след мамопластика, пациентът може да получи усложнение като капсулна контрактура. По същество това е защитна реакция на организма, който възприема импланта като чуждо тяло и образува фиброзна капсула около него.

„Невъзможно е да се предвиди подобна реакция, тъй като няма диагностични методи за капсулна контрактура“, подчертава лекарят. „За щастие процентът на случаите, в които тялото веднага отхвърля импланта, е много нисък. Най-често имплантът не притеснява пациента с години, а след това – обикновено след някакъв вид нараняване – около него се появява оток и възпаление.“

Пациентът чувства дискомфорт: може да е компресия. Ако този момент не бъде пропуснат и се направи навременна консултация с пластичен хирург, контрактурата може да бъде лекувана.

Отхвърлянето на импланта ще спре. Ако случаят е напреднал, остава само да се премахнат имплантът и фиброзната капсула. Ще добавя, че след премахването се появява много свободно пространство, така че ще е необходимо поставяне на по-голям имплант. Друго медицинско показание за премахване е разместването на импланта. При поява на асиметрия имплантът се отстранява и се заменя с нов.

Възможно ли е да имате красиви гърди след премахване на импланти?

„Желанието да се върнем към естествените си форми е абсолютно нормално. В моята практика е имало случаи, когато пациенти са се връщали в клиниката няколко години след операцията и са молили да премахнат имплантите: някой просто се е уморил от тях, а някой е обяснил това с промяна в житейската си философия“, казва хирургът.

„И дори обясненията ми, че след отстраняването гърдите ще бъдат спуснати, защото на мястото на импланта ще има празнота, не ги уплашиха. За да се повдигнат гърдите и да им се придаде естетична форма след отстраняването на имплантите, в пластичната хирургия се използва липофилинг“, добавя той.

„Взимаме собствена мастна тъкан на пациентката от корема, ханша и страните и моделираме формата на гърдите, от която се нуждаем. С една процедура можем да добавим средно 150-200 милилитра обем към една гърда. Това е плюс един размер. За да получите желания резултат, трябва да направите 2-3 процедури липофилинг. Разбира се, всичко това отнема време. Но ако естествената красота е важна за вас, това е най-добрият вариант“, обобщи лекарят.