България

Шофьор помете жени на тротоар във Варна

После колата се е врязала в търговски обект

Обновена преди 1 час / 22 декември 2025, 15:51
Каква е стойността на малката потребителска кошница тази седмица

Каква е стойността на малката потребителска кошница тази седмица

"Гранична полиция" отбелязва професионалния си празник
Дадоха на съд адвокат за измами с обезщетения на пострадали в катастрофи

Дадоха на съд адвокат за измами с обезщетения на пострадали в катастрофи
Депутатите излизат във ваканция

Депутатите излизат във ваканция
Коледна изненада: Сняг точно на Бъдни вечер и Коледа, посрещаме Новата година с истинска зима

Коледна изненада: Сняг точно на Бъдни вечер и Коледа, посрещаме Новата година с истинска зима
Пиян шофьор се вряза в ограда на къща в Монтанско

Пиян шофьор се вряза в ограда на къща в Монтанско
Стотици си взеха последно сбогом със световния и олимпийски шампион Боян Радев

Стотици си взеха последно сбогом със световния и олимпийски шампион Боян Радев
Габриела и Красимир, обвинени в малтретиране и убийства на животни в Перник, остават в ареста

Габриела и Красимир, обвинени в малтретиране и убийства на животни в Перник, остават в ареста

Т ежка катастрофа стана в централната част на Варна днес, съобщава NOVA.

По първоначална информация автомобил е помел и убил две жени на тротоар, а след това се блъснал в магазин

Тежка катастрофа край Варна с жертва и пострадали

Инцидентът станал между улиците "Дрин" и "Пискюлиев". Трафикът в района е силно затруднен.

Сигналът за катастрофата е подаден в 14:42 часа. Водачът на колата, предизвикал инцидента, е откаран в болница, без сериозни видими наранявания, информираха от полицията във Варна. Той е на 54 години. Пробата му за алкохол е отрицателна. Направена е и за наркотици в болничното заведение, предава "Фокус".

Човек загина след като шофьор влезе в насрещното

Според свидетели след преминаването на светофар, водачът е загубил управление на автомобила и е помел движещите се хора по тротоара, след което се е врязал в търговски обект, посочва БНТ.

Източник: NOVA, Фокус, БНТ    
Катастрофа Варна Загинал
Последвайте ни
Шофьор помете жени на тротоар във Варна

Шофьор помете жени на тротоар във Варна

Почина музикантът Крис Риа

Почина музикантът Крис Риа

Удар на украински партизани дълбоко в Русия, подпалиха руски изтребители

Удар на украински партизани дълбоко в Русия, подпалиха руски изтребители

ЕК задържа 153 млн. евро от парите по ПВУ за България

ЕК задържа 153 млн. евро от парите по ПВУ за България

Жилищата поскъпват с до 8% през 2026 г.

Жилищата поскъпват с до 8% през 2026 г.

pariteni.bg
Какво да правим, ако кучето ни изяде нещо сладко на Хелоуин

Какво да правим, ако кучето ни изяде нещо сладко на Хелоуин

dogsandcats.bg
<p>Имен ден имат хората с тези красиви имена...</p>
Ексклузивно

Имен ден имат хората с тези красиви имена...

Преди 10 часа
<p>Сняг точно на Бъдни вечер и Коледа, посрещаме Новата година с истинска зима</p>
Ексклузивно

Сняг точно на Бъдни вечер и Коледа, посрещаме Новата година с истинска зима

Преди 9 часа
Актьорът Джеймс Рансън е намерен мъртъв
Ексклузивно

Актьорът Джеймс Рансън е намерен мъртъв

Преди 10 часа
Близо 15 години след Фукушима: Япония рестартира най-големия АЕЦ в света
Ексклузивно

Близо 15 години след Фукушима: Япония рестартира най-големия АЕЦ в света

Преди 8 часа

Виц на деня

– Докторе, имам алергия към понеделниците. – Симптоми? – Работя трудно.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Ето с колко вдигат цените на водата след Нова година

Ето с колко вдигат цените на водата след Нова година

България Преди 8 минути

За повечето ВиК дружества КЕВР одобри поскъпване

Момиче на 14 г. се обади в полицията, че мъж бие майка ѝ

Момиче на 14 г. се обади в полицията, че мъж бие майка ѝ

България Преди 14 минути

На пострадалата са нанесени удари с юмруци в областта на лицето

„ДПС-Ново начало” предложи значително увеличение на наказанията за сексуални посегателства срещу деца

„ДПС-Ново начало” предложи значително увеличение на наказанията за сексуални посегателства срещу деца

България Преди 29 минути

Законопроектът беше внесен днес в Народното събрание

Как да се преборим с махмурлука: Почасов хранителен режим от експерт

Как да се преборим с махмурлука: Почасов хранителен режим от експерт

Любопитно Преди 32 минути

Може би тайната за лечение на махмурлука е в това, което ядете, след като приключите с пиенето, преди дори да си легнете?

Как да оцелеете на Коледа, когато сте домакин - и как всички да си тръгнат преди 11 вечерта

Как да оцелеете на Коледа, когато сте домакин - и как всички да си тръгнат преди 11 вечерта

Любопитно Преди 53 минути

Очакванията за радостен ден са толкова високи – както и свързаните с него емоции, разходи и стрес

Мария Цънцарова

bTV и Мария Цънцарова се разделят

България Преди 1 час

​Новината беше официално съобщена на сайта на медията, а преди това и самата журналистка направи съобщение в социалните мрежи. От АЕЖ организират протест в нейна подкрепа

.

Броите калории? Ето как да избегнете качването на килограми по време на празниците

Любопитно Преди 1 час

Много хора се притесняват, че празничните угощения могат да обезсмислят усилията им

Русия разработва космическо оръжие срещу Starlink, твърди НАТО

Русия разработва космическо оръжие срещу Starlink, твърди НАТО

Свят Преди 2 часа

То би използвало разрушителни орбитални облаци от шрапнели с цел ограничаване на превъзходството на Запада в космоса, което помага на Украйна на бойното поле

Прокуратурата протестира пускането под гаранция на бившия директор на 138-о училище

Прокуратурата протестира пускането под гаранция на бившия директор на 138-о училище

България Преди 2 часа

Тежка катастрофа със загинал и пиян шофьор край Севлиево

Тежка катастрофа със загинал и пиян шофьор край Севлиево

България Преди 2 часа

При извършената справка в информационните масиви на МВР е установено, че водачът е неправоспособен

Назначиха Антон Урумов за разследващ главния прокурор

Назначиха Антон Урумов за разследващ главния прокурор

България Преди 2 часа

Срокът на изпълнение на функциите на ad hoc прокурор не може да бъде повече от две години

,

Коледа е „Време за надежда“ по NOVA

Любопитно Преди 2 часа

В благородната инициатива водещите на Прогнозата за времето търсят дом на бездомни кучета

<p>Има 4 вида алчни мъже &ndash; как да ги разпознаем&nbsp;</p>

Има 4 вида алчни мъже – как да ги разпознаем

Любопитно Преди 2 часа

Психолог смята, че разликата между партньор, който живее според възможностите си, и скъперник е емоционална

Майка сподели: Децата ми отвориха всичките си коледни подаръци докато спях

Майка сподели: Децата ми отвориха всичките си коледни подаръци докато спях

Любопитно Преди 2 часа

Историята предизвика дебат дали децата трябва да бъдат наказвани за провинението си

Без синя и зелена зона в София за празниците

Без синя и зелена зона в София за празниците

България Преди 3 часа

Безплатното паркиране ще бъде общо 10 дни – два пъти по 5 дни

Снимката е илюстративна

Туристка загина при сблъсък между круизни кораби в Египет

Свят Преди 3 часа

Инцидентът е станал в района на шлюза до град Есна

Всичко от днес

От мрежата

8 породи кучета, които променят цвета си с времето

dogsandcats.bg

Как да разпознаем признаците на кучешка депресия

dogsandcats.bg
1

Дядо Коледа с писмо до „Здравей България”

sinoptik.bg
1

Снежна Коледа, ледена Нова година

sinoptik.bg

Мадона празнува Ханука без грим и семейство около трапезата (СНИМКИ)

Edna.bg

Светът на киното загуби Джеймс Рансоун

Edna.bg

Левски решава важен казус

Gong.bg

Редица клубове с интерес към напуснал Локомотив Пловдив

Gong.bg

Новата година идва с нови цени на водата

Nova.bg

Кола блъсна и уби две жени на тротоар във Варна и се вряза в магазин

Nova.bg