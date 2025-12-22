Шофьор помете жени на тротоар във Варна

Т ежка катастрофа стана в централната част на Варна днес, съобщава NOVA.
По първоначална информация автомобил е помел и убил две жени на тротоар, а след това се блъснал в магазин
Инцидентът станал между улиците "Дрин" и "Пискюлиев". Трафикът в района е силно затруднен.
Сигналът за катастрофата е подаден в 14:42 часа. Водачът на колата, предизвикал инцидента, е откаран в болница, без сериозни видими наранявания, информираха от полицията във Варна. Той е на 54 години. Пробата му за алкохол е отрицателна. Направена е и за наркотици в болничното заведение, предава "Фокус".
Според свидетели след преминаването на светофар, водачът е загубил управление на автомобила и е помел движещите се хора по тротоара, след което се е врязал в търговски обект, посочва БНТ.