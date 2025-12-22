България

„ДПС-Ново начало” предложи значително увеличение на наказанията за сексуални посегателства срещу деца

Законопроектът беше внесен днес в Народното събрание

22 декември 2025, 17:08
„ДПС-Ново начало” предложи значително увеличение на наказанията за сексуални посегателства срещу деца
З начително увеличаване на наказанията за всички сексуални посегателства срещу деца - малолетни и непълнолетни, предвидени в Наказателния кодекс, предлагат депутатите от ПГ на „ДПС-Ново начало”. Законопроектът беше внесен днес в Народното събрание, предава NOVA.

В мотивите към него се казва, че рязкото увеличение на случаите с използване на малолетни и непълнолетни за създаването и безнаказаното разпространение в киберпространството на материали с порнографско съдържание нанася непоправими щети на обществото.

В голямата си част в действащия Наказателен кодекс, се казва в мотивите, наказанията са ниски, а глобите - нищожни. В редица текстове липсва минимален размер на наказанието, а максималните размери са ниски, за да осигурят генералната превенция на закона, твърдят от ПГ на „ДПС-Ново начало”.

Пеевски: Защитата на децата от посегателства е над всичко! НК трябва да бъде променен в този дух

„Това кара извършителите на тези гнусни деяния да се чувстват безнаказани или да получават ниски наказания, и да продължават своите извратени действия. Убедени сме, че подобни деяния трябва да бъдат наказвани с цялата строгост на закона, което да осигури по-солидна защита на най-ценните и уязвими групи в обществото ни. Надяваме се с приемането на предложените от нас текстове никога повече извратени педофили и престъпници да не бъдат освобождавани под смешна парична гаранция и това да не предизвиква справедливия гняв и реакция на обществото”, се казва в мотивите към законопроекта.

От „ДПС-Ново начало” припомнят последния подобен случай, който скандализира обществото – „освобождаването под пренебрежимо малка парична гаранция на арестувания за това, че заснемал със скрити камери училищните тоалетни директор на 138-о училище в София Александър Евтимов”.

ДПС-Ново начало
