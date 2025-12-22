България

Чорбанов: Поздравиха ме за избора да напусна ИТН

Чорбанов: Не аз си тръгвам от ИТН, а ИТН си е тръгнала от мен

22 декември 2025, 19:01
Чорбанов: Поздравиха ме за избора да напусна ИТН
"В петък, 19 декември напуснах парламентарната група на ИТН и партията. Близките ми, колегите в БАН и приятелите ми знаят, че още след сформиране на правителството заявих, че последния ден на този парламент ще бъде и последния ден в ИТН. Абсолютното ми несъгласие с този избор на ръководството се сблъска с обещанията пред избирателите за по-добра образователна система, повишени стандарти и финансиране, реформа".

Това заяви във Фейсбук днес бившият депутат от ИТН Андрей Чорбанов.

"За мен основни добродетели са лоялността и отговорността. Аз съм основател на ИТН, депутат във всичките 6 парламента, в които ИТН участва. Постоянно ме питат защо не си тръгнах по-рано от ИТН? Много е просто, как се тръгва от партия, която ти си създал? Аз не съм приходящ случайник и долен тарикат, появяващ се само, когато партията участва във властта и да се докопа до някаква властова позиция. Аз съм бил в ИТН в най-трудните ни времена, когато едни хора ни спазаряваха по коридорите с какво ли не, за да останем в "демократичното" правителство, били сме и извън парламента, били сме и в явна опозиция. В нито един от тези моменти не съм се поддавал на давления отвън. Аз бях ИТН. Това е моята лоялност. Мнозина си тръгват при първата трудност или кривване от правилния път, но за мен никога не е било толкова лесно. Разбира се, всяка лоялност си има граници, никога не е безусловна. Трябваше време, за да разбера, че вече тази партия е обсебена от други хора, с други ценности и друг морал – различен от моя. Напуснаха ни 95% от професионалистите във всички области, заместени с по-неподходящи, но пък по-предани хора. Защото професионалистите са критични, а преданите – не. Дилетантството стана норма, арогантността – мярка за подражание. Трябваше ми време за да разбера, че не аз си тръгвам от ИТН, а ИТН си е тръгнала от мен. Аз просто затворих вратата", посочи Чорбанов.

"Сигурно има депутати, висящи по банките в Парламента заради едната заплата и надпис във Фейсбук, че работят в НС, но не такъв е моя случай. Никога, ама никога не съм искал никакво назначаване на какъвто и да е било пост. Винаги съм мислил, че има нормални процеси и би трябвало най-добрите в своята сфера да заемат съответните длъжности. Това далеч не стана така, но няма да влизам в подробности. В същност, аз нищо не съм искал и всеки може да го потвърди. Нямах и нямам амбиция за нищо друго, освен за работа в помощ на образованието и науката, които продължават да са най-слабо финансирани у нас сред страните в ЕС. Това е даже срамно", подчерта Чорбанов.

"Напускайки парламентарната група в петък ми се обадиха или писаха стотици хора. Обадиха ми се депутати от всички парламентарни групи, политици, близки, приятели, колеги, журналисти, просто познати и непознати – всички до един поздравявайки ме за изборът ми да си тръгна. Трябва да им благодаря за нещо много важно – едва сега разбирам колко много хора са приемали изборът ми за партийна политика, доверявайки се на мен и качествата ми, вярвайки ми без да си позволят да критикуват точно този избор, приемайки решението ми. Защото хората в този свят и в този живот не се делят по партии, а по честност, почтеност, лоялност и отговорност. Понякога и по любов. Защото може да си честен и почтен в неподходяща партия или пък истински мерзавец в "правилната" такава, поясни Чорбанов.

"Не съм се карал с никого в ИТН. Не очаквайте от мен жълтини, жлъч и агресия. Камо ли пък записи, чатове и прочее недостойни занимания с лична комуникация. Натъжен съм за всичко, което можеше да е различно, но не стана", заяви Чорбанов и добави: "Това, което мога да кажа сега е, че във всяка партия има хора, които искат да работят в полза на обществото и са там за тази цел, но често властовите амбиции, алчността и откровената демагогия сред лидерите изкривяват и най-добрата идея. Говоря за всички партии в парламента. И накрая ще цитирам Сталин, който отдавна е заявил – "Кадрите решават всичко".

"Ще продължавам да ходя по софийските улици със семейството си, да ям печена царевица и да пия греяно вино. Правех го преди, правя го и сега. Дори да не се харесва на всеки. А на критикарите ще кажа да не забравят, че и тях не ги харесват всички", написа още Чорбанов.

