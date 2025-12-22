К ремъл обяви днес, че американското разузнаване греши, ако смята, че руският президент Владимир Путин иска да завземе цяла Украйна и части от Европа, които някога са влизали в СССР, предаде "Ройтерс".

Песков: Западът не разбира Путин и Кремъл

Миналата седмица агенцията цитира шест анонимни източника, според които американското разузнаване все още предупреждава в докладите си, че Путин не се е отказал от целта си да завземе цяла Украйна и да си върне други части от Европа.

Кремъл: САЩ подклаждат истерия около някакво "навлизане" на Русия в Украйна

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви пред журналисти, че Москва не знае доколко надеждни са източниците, цитирани от "Ройтерс", но че ако материалът е точен, тогава заключенията на американското разузнаване са погрешни.

"Това е напълно невярно", каза Песков за заключенията на разузнаването на САЩ.