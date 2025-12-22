Как да оцелеете на Коледа, когато сте домакин - и как всички да си тръгнат преди 11 вечерта

К огато децата категорично отказват да носят еднакви празнични пижами, а котката е съборила елхата (отново), може да започнете да се чудите дали Коледа не е повече усилие, отколкото си струва, предаде The Sun.

Очакванията за радостен ден са толкова високи – както и свързаните с него емоции, разходи и стрес. Затова не е чудно, че рискът от разочарование нараства.

„Ние си оказваме голям натиск да бъдем „перфектни“, казва Натали Мейсън, преподавател по психология в Университета Арден. „Като дете виждаш само магията, която е резултат от упоритата работа на възрастните, така че когато дойде твоят ред да я създадеш, осъзнаваш колко много усилия са нужни, докато се опитваш да живееш според това, което си преживял като дете. Има очакване да дадем всичко от себе си и да прекараме време като от картина. Социалните медии също ни карат да мислим, че всички останали са организирали всичко, докато ние паникьосваме.“

Ако започвате да усещате натиска, ето как да се справите със сценарии, които водят до разочарование, и да им придадете положителен обрат.

Подаръци, които не искате

Цели 73% от нас са били разочаровани от коледен подарък. Макар че може да е малко късно за тази година, Натали се кълне в идеята да напишете коледен списък, който да споделите със семейството си предварително. „Може да отнеме малко от магията, но спестява всякакви неудобни разочарования“, казва тя.

Ако ви е неудобно да правите списък, вместо това се съсредоточете върху щедростта зад подаръците, които получавате, и имайте това предвид, преди да го отворите, за да не покаже лицето ви колко разочаровани може да се чувствате.

„Оценяването на емоцията зад един подарък е наистина полезно“, казва Натали.

Може би сте семейство, което пази касовите бележки и насърчава размяната на нежелани подаръци. Ако не, не изхвърляйте подаръка. Продайте го, подарете го на някого, когото знаете, че ще го хареса, или го дарете на някой в нужда.

Храната е катастрофа

Готвим го само веднъж годишно, а времето ни притиска, така че да, коледната вечеря определено може да се обърка. „Първо, поемете си дълбоко дъх и приемете ситуацията такава, каквато е“, казва Натали. „Опитайте се да не преувеличавате и да не мислите, че Коледа е напълно съсипана – това е просто едно ястие.“ Ако храната е напълно невъзстановима или отнема часове, винаги имайте резервен вариант, дори и да не е традиционен!

Ако имате възможност, разберете се всеки гост да носи нещо малко и ви съветваме да започнете подготовката по-рано. Мариновайте месото, нарежете съставките, направете салатите.

Всички се карат

Дългоочакваният голям ден бързо може да се превърне в нещо, което бихте искали да е свършило, вместо във време за наслада. „Тъй като прекарваме толкова много време със семейството, емоциите могат да се засилят и хората могат да се раздразнят по-бързо, така че караниците на Коледа, заяжданията или оплакванията са много по-чести“, казва Натали.

Подгответе стратегии за намаляване на драмата. Например, ако двама роднини са на ръба на спор, прекъснете ги и помолете един от тях да ви помогне да занесете чиниите в кухнята – това налага рестарт и разсейва напрежението. Знайте и кога да прекратите деня. „Нищо добро не се случва след 23:00 часа“, казва Натали. „Хората пият повече и емоциите се засилват. Преодолейте този страх да не изпуснете нещо, насладете се на това, което сте преживели – и след това си тръгнете!“

Как да си тръгнат гостите в 23:00?

Една тактика е тактично да поднесете десерта около 22:00 часа, а ако имате деца, да им облечете пижамите и да ги подготвите за лягане. Наближи ли времето за тръгване, ако гостите ви не са схванали намека, започнете да оправяте чиниите и масата, като оставяте само техните. Няколко прозявки също може да помогнат!

Организацията е провал

Домакинството е стресиращо в най-добрия случай, но на Коледа от вас зависи да изпълните идеята на всички за перфектен ден. Ако смятате, че не сте оправдали очакванията – поставени от семейството, от самите вас или от социалните медии – не сте сами. „Имаме склонност да се фокусираме върху негативите. Ако едно нещо не върви добре, ние катастрофизираме“, казва Натали.

Може би е имало неудобно ранно напускане, алкохолът е свършил за ужас на недоволните гости, или скандал около настолна игра е развалил настроението. „Напомнете си, че сте дали всичко от себе си и не всичко трябва да бъде като от снимка.“ Запишете някои положителни спомени от деня, които се фокусират върху усилията, които сте положили, вместо върху някакви провалени резултати.

Ако сте родител или баба/дядо, Натали препоръчва да се съсредоточите върху това какво са отнесли децата от празника. „Насладиха ли се на Коледа? Изпитаха ли магия? Ако да, тогава беше успешно.“

Мисли за предотвратяване на празничното разочарование

Следвайте съветите на Натали:

* Отхвърлете идеята нещата да бъдат „перфектни“ и приемете, че коледната магия, която сте преживели като дете, идва със свои собствени пристрастия и погрешни спомени.

* Ако сте родител или имате малки деца в семейството, за които се грижите, опитайте се да погледнете на всичко през техните очи.

* Приемете, че нещата поняга ще се объркат, и знайте, че можете да се адаптирате и да се справите с това.

* Имайте около себе си хора, които се фокусират върху нещата, които вървят добре, вместо върху тези, които са се объркали.