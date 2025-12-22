Броите калории? Ето как да избегнете качването на килограми по време на празниците

В навечерието на коледните и новогодишните празници много хора, които са на диета или броят калории, се притесняват, че празничните угощения могат да обезсмислят усилията им.

Какво трябва да знаете за отслабването по време на празниците

Фитнес треньорът и спортен диетолог Джес Хюго уверява, че няколко дни без строг контрол няма да унищожат напредъка ви.

Експертът сподели ключов съвет за тези, които са в калориен дефицит преди Коледа. Според нея е най-добре напълно да се откажете от броенето на калории през празничната седмица.

„Ако в момента сте в калориен дефицит и се паникьосвате, защото остава много малко време до Коледа, ето какво препоръчвам да правите през коледната седмица: не отваряйте приложения за броене на калории и не следете какво ядете“, обясни треньорът.

Тя отбелязва, че дори опитни хора, които броят калории от дълго време, могат грубо да преценят диетата си, но въвеждането на тези числа в приложения като MyFitnessPal по време на празниците не си струва.

Джес съветва да използвате периода преди Коледа, за да се придържате към режима си, а самите празници да третирате като кратка „диетична почивка“ – време за релаксация, социални събития и психологическо нулиране.

Специалистът подчертава, че няколко дни превишаване на обичайния калориен прием няма да развалят формата ви, нито ще заличат постиженията ви. Можете да се върнете към дефицита след празниците, с началото на новата година.

„Не бива постоянно да живеем в калориен дефицит. Коледа, както и рожденият ден, идва само веднъж годишно. Това е възможност да си направим пауза, да се насладим на храна и компания и да не се тревожим за всяка калория в чинията си“, заключи треньорът.

Експертите по хранене все по-често подчертават, че здравословните отношения с храната и липсата на постоянен стрес са не по-малко важни от стриктното спазване на диета.