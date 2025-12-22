Русия разработва космическо оръжие срещу Starlink, твърди НАТО

Д ве разузнавателни служби на държави членки на НАТО подозират, че Русия разработва ново космическо оръжие, насочено срещу сателитната мрежа Starlink на Илон Мъск. То би използвало разрушителни орбитални облаци от шрапнели с цел ограничаване на превъзходството на Запада в космоса, което помага на Украйна на бойното поле.

Разузнавателни данни, с които разполага агенция Associated Press, сочат, че т.нар. оръжие със „зонален ефект“ има за цел да наводни орбитите на Starlink със стотици хиляди високоплътни частици. Това би могло да извади от строя множество спътници едновременно, но също така крие риск от катастрофални странични щети за други орбитални системи.

Анализатори, които не са запознати с конкретните разузнавателни материали, изразяват съмнение, че подобно оръжие може да бъде използвано, без да предизвика неконтролируем хаос в космоса за компании и държави – включително Русия и нейния съюзник Китай – които разчитат на хиляди спътници за комуникации, отбрана и други жизненоважни нужди.

Според тях подобни последици, включително рискът за собствените космически системи на Русия, могат да възпрат Москва от разполагането или използването на такова оръжие.

„Не го вярвам. Наистина не го вярвам“, заяви Виктория Самсън, експерт по космическа сигурност от фондация Secure World Foundation, която ръководи годишното изследване на противоспътникови системи на неправителствената организация в Колорадо. „Честно казано, бих била много изненадана, ако направят нещо подобно“.

Командирът на Космическата дивизия на канадските въоръжени сили, бригаден генерал Кристофър Хорнър, обаче заяви, че подобна руска разработка не може да бъде изключена, особено на фона на предишни твърдения на САЩ, че Русия е преследвала и разработването на безразборно ядрено оръжие, базирано в космоса.

„Не мога да кажа, че съм бил информиран за такъв тип система. Но не е невероятно“, каза той. „Ако информацията за ядрената система е точна и те са готови да я разработят и да стигнат дотам, няма да ме шокира, ако нещо малко под това, но също толкова разрушително, е в обхвата на техните разработки“.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков не е отговорил на запитванията на AP за коментар. Русия по-рано е призовавала за усилия на ООН за спиране на разполагането на оръжия в орбита, а президентът Владимир Путин е заявявал, че Москва няма намерение да разполага ядрени оръжия в космоса.

Оръжието би имало множество цели

Разузнавателните данни са били показани на AP при условие, че участващите служби не бъдат назовавани, а агенцията не е успяла самостоятелно да потвърди изводите им.

Американските Космически сили не са отговорили на въпросите по имейл. Френското командване на космическите сили заяви пред AP, че не може да коментира конкретните данни, но подчерта: „Можем да ви информираме, че през последните години Русия многократно извършва безотговорни, опасни и дори враждебни действия в космоса“.

Според разузнавателната информация Русия възприема Starlink като особено сериозна заплаха. Хилядите спътници в ниска орбита са ключови за оцеляването на Украйна срещу пълномащабната руска инвазия, която вече е в четвъртата си година.

Високоскоростният интернет на Starlink се използва от украинските сили за бойна комуникация, насочване на оръжия и други задачи, както и от цивилни и държавни служители в райони, където руските удари са засегнали комуникациите.

Руски представители многократно са предупреждавали, че търговските спътници, обслужващи украинската армия, могат да бъдат легитимни цели. Този месец Русия обяви, че е въвела в експлоатация нова наземна ракетна система S-500, способна да поразява цели в ниска орбита.

За разлика от ракетата, която Русия тества през 2021 г. за унищожаване на неработещ спътник от епохата на Студената война, новото оръжие в разработка би атакувало множество спътници Starlink едновременно. Частиците вероятно биха били освобождавани от все още неизстреляни формации от малки спътници, сочат разузнавателните данни.

Хорнър заяви, че е трудно да си представи как облаци от частици могат да бъдат контролирани така, че да поразят само Starlink, и предупреди, че отломките могат „много бързо да излязат извън контрол“. „Все едно взривявате кутия, пълна със сачми“, каза той. Това би „покрило цял орбитален пояс и би унищожило всеки спътник Starlink и всеки друг спътник в същата орбита. И именно това е изключително тревожно“.

Системата може да е само експериментална

Разузнавателните данни не посочват кога Русия би могла да разположи подобна система, нито дали тя е била тествана или доколко е напреднала разработката ѝ.

Системата е в активна фаза на разработка, а информацията за евентуален срок за разполагане е твърде чувствителна, за да бъде споделена, според служител, запознат с данните и друга свързана разузнавателна информация, която AP не е видяла. Той говори при условие за анонимност.

Според Самсън тези изследвания може да са чисто експериментални. „Не бих изключила някои учени… да разработят нещо подобно, защото е интересен мисловен експеримент и си мислят: „Може би в даден момент ще убедим правителството да го финансира“, каза тя.

Самсън предполага, че представянето на предполагаема нова руска заплаха може също да цели провокиране на международна реакция. „Често хората, които прокарват такива идеи, го правят, защото искат американската страна да изгради нещо подобно или… да оправдаят увеличени разходи за противокосмически способности или по-ястребов подход към Русия“, каза тя.

Миниатюрни частици, трудни за засичане

Според разузнавателните данни частиците биха били толкова малки – с размери от няколко милиметра – че биха избегнали засичането от наземни и космически системи за наблюдение, което би затруднило доказването на отговорността на Москва за евентуална атака.

Клейтън Суоп, експерт по космическа сигурност и въоръжения в Центъра за стратегически и международни изследвания във Вашингтон, заяви, че ако „частиците не могат да бъдат проследени, това усложнява ситуацията“, но добави, че „хората ще се досетят“. „Ако спътниците започнат да излизат от строя с повреди, ще може да се направи логична връзка“, каза той.

Не е напълно ясно какви щети могат да причинят толкова малки частици. През ноември предполагаем удар от малко парче отломка беше достатъчен, за да повреди китайски космически апарат, предназначен да върне трима астронавти на Земята. „Най-вероятно най-големите щети ще бъдат нанесени на слънчевите панели, защото те са най-крехката част“, каза Суоп. „Това обаче е напълно достатъчно, за да повреди спътник и вероятно да го извади от строя“.

„Оръжие на страха“ и риск от хаос

След подобна атака частиците и отломките с времето биха започнали да падат обратно към Земята, като по пътя си могат да увредят други орбитални системи, предупреждават анализатори.

Орбитите на Starlink са на около 550 километра над Земята. Китайската космическа станция „Тянгун“ и Международната космическа станция оперират на по-ниски орбити, „така че и двете биха били изложени на риск“, според Суоп.

Космическият хаос, който подобно оръжие би могло да предизвика, може да позволи на Москва да заплашва противниците си, без реално да го използва, смята той. „Определено изглежда като оръжие на страха, търсещо някакъв вид възпиране“, каза Суоп.

Самсън добави, че недостатъците на подобно безразборно оръжие с частици могат да откажат Русия от този път. „Те са инвестирали огромно количество време, пари и човешки ресурс, за да бъдат космическа сила“, каза тя. Използването на такова оръжие „на практика би отрязало и тях от космоса“, добави Самсън. „Не знам дали биха били готови да се откажат от толкова много“.